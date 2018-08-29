مهاجمًا فتوى لدار الإفتاء.. خالد الجندي: لا يجوز عقد القران عبر الإنترنت

هاجم الداعية الإسلامي الدكتور خالد الجندي، فتوى أمين عام دار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر، والتي أجاز فيها عقد قران شخصين عن طريق الفيديو والإنترنت، شرط حضور “المأذون” مع أحد الأطراف والتأكد من هوية الشهود، ووجود ولي الأمر.

وقال الجندي مساء الأربعاء عبر برنامجه “لعلهم يفقهون”، الذي يقدمه على فضائية “دي.إم سي”، إن “هذه الفتوى غير صحيحة، ولا تتناسب مع التقدم التكنولوجي الذي يمكن التلاعب فيه بسهولة، وعدم التأكد من هوية الزوج أو الزوجة أو الشهود”.

وأضاف: “الفيديو أو الإنترنت في النهاية عالم افتراضي ممكن يكون فيه خداع، وحرام فتوى مثل هذه تخرج من دار الإفتاء، لأن الموضوع متعلق بالتكنولوجيا، هنا في خداع ويمكن يحصل اختراق، وممكن يحدث تزوير وانتحال صفة، وأمين الإفتاء تحدث ضمنيًا عن ذلك”.

وتابع: “لدي الكثير من الملاحظات على هذه الفتوى، لا بد من حسم الأمور، ودراسة الأعراض المحتملة التي قد تترتب عليها”.