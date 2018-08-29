بعد رصد انتهاكات.. السعودية تحصر خدمة “المساج” في أماكن محددة

حددت الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية خدمة التدليك “المساج” شروطًا معينة يلزم توفرها في الأماكن التي تقدم هذه الخدمة، بعد ملاحظة بعض الانتهاكات والممارسات غير النظامية.

ويقضي القرار بمنع خدمة “المساج” في مرافق الإيواء السياحي عدا الفنادق المصنفة خمس نجوم أو أربع نجوم، وفي الأندية الصحية التابعة لها، وفقًا لاشتراطات محدّدة ومعايير واضحة في مجالات السلامة والانضباطية، وذلك بعد حصول هذه المرافق على التراخيص النظامية لتقديم هذه الخدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وجاء القرار بعد جولات رقابية قامت بها الفرق المختصّة في فروع هيئة السياحة، على مرافق الإيواء السياحي بمناطق المملكة لضمان التزام المشغلين للمرافق بالخدمة المتفق عليها بالتصنيف، فقد وصلت إلى مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة، ملحوظة تشير إلى قيام بعض المشغلين، بتخصيص بعض مرافق الوحدات السكنية داخل المبنى لممارسة نشاط خدمة التدليك، وهذا يعد من الممارسات غير النظامية.

وطلبت الهيئة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي عدم تقديم خدمة التدليك، وعدم السماح بتسكين عمّال مراكز التدليك الخارجية في مرافق الإيواء السياحي، بقصد تمكينهم من ممارسة مهنتهم في مرفق الإيواء السياحي.

وحثت الهئية على لسان المسؤول الإداري على أهمية الالتزام بالضوابط التي وردت في التعميم، إذ أكد أن المخالفات التي يتم رصدها ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة.