استثنى هذه الأعضاء.. داعية شهير يعلن على الهواء تبرعه بجسده بعد وفاته (فيديو)

أعلن داعية مصري شهير على الهواء مباشرة، أنّه سيتبرع بكامل أعضاء جسده بعد وفاته.

وقال الشيخ خالد الجندي إنّه “سيتبرع بجسده بكامل إرادته من غير تأثر أو تأثير، وإنّه سيلزم أسرته بذلك”.

وأضاف: “كوني أعيش لإحياء الآخرين، خير لي من أن أدفن في التراب وأختم بما لا قيمة له ولا جدوى عن الناس”.

وأشار في برنامجه “لعلهم يفقهون”، الذي يذاع على فضائية “dmc”، إلى أنّ “التبرع بالأعضاء البشرية أمر جائز مثله مثل التبرع بالدم، للحفاظ على النفس البشرية”.

وأكد وفق ما نقل عنه موقع “القاهرة 24″، أنّ “التبرع له شروط، أولها أن لا يكون بمقابل وأن يترتب عليه تشوه فى خلقة الشخص المتبرع.. ولا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية وهذه فى حالة التبرع من حي إلى حي”.