بالفيديو والصور.. الكويتية شيماء العيدي تنشر “وصيتها” بعد رفض علاجها من السرطان بأمريكا

كشفت مؤسسة حملة “أنا أقدر” لمحاربة مرض السرطان، شيماء العيدي، والتي أصيبت بالسرطان قبل أكثر من عامين وتتلقى علاجها في بريطانيا، أن مركز السرطان سلم تقريرها الطبي لأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لأخد موعد لعلاجها، إلا أن حالتها قوبلت بالرفض بسبب تقدم المرض لمراحل لا علاج لها.

ونشر حساب يعود لـ”العيدي” عبر “انستغرام” رسالة مؤثرة لها، حيث قالت إنها “أصيبت بالحزن بعد رفض حالتها، لكنها مؤمنة بقضاء الله وقدره، وتعتبر ابتلاءها ومرضها نعمة من نعم الله عليها لتجديد إيمانها”.

وأوصت شيماء في مقاطع موثقة أخرى بـ”الحب”، معلقة: “اطلع مسج حق ابوي اخوي (..) اي انسان ترا انا احبك، انا مستانسة لوجودك بحياتي هذه رسالتي، رسالتي ابتسامة ومع حب، ماحد يزعل من الثاني، ترا الدنيا شبر، يمكن انا اطلع ماشوفج، يمكن صوتي يندثر من الدنيا، لكن يبقى بصمة القيمة، ماتستاهل، الحب يولد حب يولد عطاء، رسالتي للكل حبوا بعض وانسوا الزعل، ولا شي يسوى الواحد يكشر”.

اللهم اشفيهآ شفاءً لا يغادر سقمآ

اللهم انت القادر على فعل المستحيل

اللهم اشفيهآ وعافيهآ #شيماء_العيدي pic.twitter.com/ijQFXVLf9E — ‏﮼حرم،الجنيد???? (@MrsAljunaid5) August 26, 2018

وشارك مشاهير وناشطون في هاشتاغ #شيماء_العيدي عبر موقع التواصل “تويتر” لدعمها، حيث دعت لها المطربة الإماراتية أحلام قائلة: “تم رفض علاجها في امريكا بسبب تقدم المرض ولا علاج لها لكن الآن هي بيد الله سبحانه #شيماء_العيدي حالة انسانية تحتاج الدعاء لعل يستجاب دعاء أحدكم الله يشفيها ويرفع عنها يارب ماياخذ من وقتك شي لها وخليت غيرك يدعي لها بالشفاء – ادعو لها ولكل مريض”.

تم رفض علاجها في امريكا بسبب تقدم المرض ولا علاج لها لكن الآن هي بيد الله سبحانه #شيماء_العيدي حالة انسانية تحتاج الدعاء

لعل يستجاب دعاء أحدكم

الله يشفيها ويرفع عنها يارب ????????????

ماياخذ من وقتك شي لها وخليت غيرك يدعي لها بالشفاء – ادعو لها ولكل مريض #ريتويت pic.twitter.com/Jeo2fmMbPE — AHLAM ???????????????? (@AhlamAlShamsi) August 26, 2018

ودعا لها الإعلامي فيصل العبدالكريم بالقول: “اسأل الله أن يشفيها ويعافيها.. لا أحد يفهم كيف يفكر مريض السرطان مثل الذي أصيب به، وأنا أصبت به قبل سنوات وشفاني الله منه.. مريضه لايخاف الموت بقدر هلعه من الألم، والأصعب أن يدب اليأس بقلبه. قلة من هم مثل #شيماء_العيدي الذين حولوا المرض لدافع لخدمة الناس وتقديم رسالة فاعلة”.

اسأل الله أن يشفيها ويعافيها ..

لا أحد يفهم كيف يفكر مريض السرطان مثل الذي أصيب به، وأنا أصبت به قبل سنوات وشفاني الله منه ..

مريضه لايخاف الموت بقدر هلعه من الألم، والأصعب أن يدب اليأس بقلبه.

قلة من هم مثل #شيماء_العيدي الذين حولوا المرض لدافع لخدمة الناس وتقديم رسالة فاعلة. — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) August 27, 2018

بدوره، كتب الكاتب الكويتي سعد الرفاعي: “اللهم اقضِ لها بخير ما عندك اللهم شافها وارحم ضعفها واجزها عن صبرها خير الجزاء دعواتكم لأختنا #شيماء_العيدي أن ينعم الله عليها بالشفاء وتمام الصحة والعافية آمين”.

اللهم اقضِ لها بخير ما عندك

اللهم شافها وارحم ضعفها واجزها عن صبرها خير الجزاء

دعواتكم لأختنا #شيماء_العيدي أن ينعم الله عليها بالشفاء وتمام الصحة والعافية

آمين ???? pic.twitter.com/IzTtLYEH74 — سعد الرفاعي ???????? (@aL_ReFa3e) August 26, 2018

وعلق الكاتب السعودي إبراهيم المنيف قائلًا: “التسامح العظيم وشعور الحب المتفجر اللي عند #شيماء_العيدي مؤلم لأن كل من يصاب بمرض خطير وتقل حيلته عافانا الله واياه واياكم، يرى الحياة بمنظور مختلف عن ايام العافية، ويصبح متفجر العاطفة والحب اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفها وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً”.

ودعا ناشطون بدورهم لشيماء بالشفاء، مستذكرين شجاعتها بمحاربة المرض، ونشاطاتها في التوعية فيه، وإطلاق لقب “سفيرة السعادة” عليها نظير صراعها للمرض.

وشيماء العيدي معلمة لغة إنجليزية للأطفال، ومتطوعة في تعليمها لذوي الاحتياجات الخاصة، ولديها ماجستير علم لغة نفسي واجتماعي، وحاصلة على ماجستير فخرية من جامعة كامبردج البريطانية (بدراسة دمج أطفال الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الطبيعيين)، وحاصلة على اعتماد الصحة العالمية كأول عضو عربي ينشئ موقعًا عالميًا للتبرع بالخلايا الجذعية مجانًا لأطفال السرطان بالمملكة المتحدة. كما أنشأت أول مشروع قبعات الشعر المستعار لأطفال السرطان بالمجان. وشاركت الناشطة الكويتية في عدة مؤتمرات وندوات عالمية.

من هي شيماء العيدي ؟ ???????????? pic.twitter.com/7qiDulZ7rn — Shayma Aleidi (@shayomaled) May 5, 2017

واكتسبت الكويتية شيماء العيدي شهرتها من خلال حسابات تعود لها عبر مواقع التواصل، والتي اعتادت نشر الأمل فيه لمرضى السرطان ويومياتها معه ومحاربتها له، فيما لم تكشف مطلقا منذ إصابتها بالسرطان عن نوعه.