بالفيديو والصور.. الكويتية شيماء العيدي تنشر “وصيتها” بعد رفض علاجها من السرطان بأمريكا

كشفت مؤسسة حملة “أنا أقدر” لمحاربة مرض السرطان، شيماء العيدي، والتي أصيبت بالسرطان قبل أكثر من عامين وتتلقى علاجها في بريطانيا، أن مركز السرطان سلم تقريرها الطبي لأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لأخد موعد لعلاجها، إلا أن حالتها قوبلت بالرفض بسبب تقدم المرض لمراحل لا علاج لها.
ونشر حساب يعود لـ”العيدي” عبر “انستغرام” رسالة مؤثرة لها، حيث قالت إنها “أصيبت بالحزن بعد رفض حالتها، لكنها مؤمنة بقضاء الله وقدره، وتعتبر ابتلاءها ومرضها نعمة من نعم الله عليها لتجديد إيمانها”.
: يومياتي مع مرض السرطان . بسبب تجدد المرض في جزء جديد من جسمي ،أرسل مركز السرطان اخر تقاريري لإحدى مستشفيات الولايات المتحده الامريكيه لأخذ موعد لعلاجي / تم الرد برفض حالتي بسبب تقدم المرض لمراحل لا علاج لها .. السؤال المحتم .. ما هي ردة فعلي؟ للامانه كانت غصه مؤلمه بالنسبة لي لكنها لم تدم الا دقائق معدوده و لا ابالغ في ذلك .. لأنني تذكرت فائدة رائعه قرأتها في احدى كتب تفسير القران الكريم وهي حسن التوكل على جميل العطايا رب العالمين .. فقلت في قرارة نفسي لماذا احزن والله يجدد اختباري ليرى مدى حبي له وصبري على ما أصابني .. ان السرطان نعمه من نعم الله عليّ فكم هو جميل ان أحظى بهذا الكم من المرض الذي هو تفسير لحب الله لي و برهاناً على قوة صلتي به و إصراري على لقاء وجهه الكريم بلا ذنب ❣️ اتدرون يا احبائي : لماذا يكفي ان نتوكل على الله في كل امور حياتنا سواء المؤلمه او الجميله ؟ هناك سبب مقنع جداً كونه سبحانه و تعالى يملك السماوات و الارض و مافيهن { لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } مهما كان الذي تخشاه او تخاف منه هو ملك لله اذا كان بشر / أليس هو من سكان الارض ؟ اذا كان ابتلاء / أليس هو من مابين السماء والأرض ؟ اياً كان ما تخشاه وتخافه هو ملك لله والله وحده المتحكم فيه .. هذا المرض الذي هدّني او هدّك ولَم نجد علاجه أليس في الارض ؟ اذن هو ملك لله و هو سبحانه القادر على ان يأمره ان يغادر اجسادنا .. هذه الكروب و الهموم و الغموم و الأتعاب و الانشغالات أليست في الارض ؟ اذن توكل على من له في الارض ومن فيها حتى يزيل بكلمة واحدة منه كل كروبك وهمومك وأتعابك .. ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل اي شيء .. لذلك نتوكل عليه { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } . أحبكم في اللــــه❣️ . . ✨ شيــــومة العيــــدي ✨ . . آنــــا أقـــــدر ????????❣️ . . #شيماء_العيدي#انا#اقدر# #الامل#بالله#cancer#إنجازات#الكويت# #السعوديه# #سلطنةعمان##الإمارات_العربية_المتحدة#قطر# #البحرين#دول#العالم#الاسلامي#ايجابيه# #سرطان#صحة#تبرع#مجاني#خلاياجذعيه# #تطوع#العالم#شيماءالعيدي# #anaagdar#
وأوصت شيماء في مقاطع موثقة أخرى بـ”الحب”، معلقة: “اطلع مسج حق ابوي اخوي (..) اي انسان ترا انا احبك، انا مستانسة لوجودك بحياتي هذه رسالتي، رسالتي ابتسامة ومع حب، ماحد يزعل من الثاني، ترا الدنيا شبر، يمكن انا اطلع ماشوفج، يمكن صوتي يندثر من الدنيا، لكن يبقى بصمة القيمة، ماتستاهل، الحب يولد حب يولد عطاء، رسالتي للكل حبوا بعض وانسوا الزعل، ولا شي يسوى الواحد يكشر”.
اللهم اشفيهآ شفاءً لا يغادر سقمآ
اللهم انت القادر على فعل المستحيل
اللهم اشفيهآ وعافيهآ #شيماء_العيدي pic.twitter.com/ijQFXVLf9E
— ﮼حرم،الجنيد???? (@MrsAljunaid5) August 26, 2018
وشارك مشاهير وناشطون في هاشتاغ #شيماء_العيدي عبر موقع التواصل “تويتر” لدعمها، حيث دعت لها المطربة الإماراتية أحلام قائلة: “تم رفض علاجها في امريكا بسبب تقدم المرض ولا علاج لها لكن الآن هي بيد الله سبحانه #شيماء_العيدي حالة انسانية تحتاج الدعاء لعل يستجاب دعاء أحدكم الله يشفيها ويرفع عنها يارب ماياخذ من وقتك شي لها وخليت غيرك يدعي لها بالشفاء – ادعو لها ولكل مريض”.
تم رفض علاجها في امريكا بسبب تقدم المرض ولا علاج لها لكن الآن هي بيد الله سبحانه #شيماء_العيدي حالة انسانية تحتاج الدعاء
لعل يستجاب دعاء أحدكم
الله يشفيها ويرفع عنها يارب ????????????
ماياخذ من وقتك شي لها وخليت غيرك يدعي لها بالشفاء – ادعو لها ولكل مريض #ريتويت pic.twitter.com/Jeo2fmMbPE
— AHLAM ???????????????? (@AhlamAlShamsi) August 26, 2018
ودعا لها الإعلامي فيصل العبدالكريم بالقول: “اسأل الله أن يشفيها ويعافيها.. لا أحد يفهم كيف يفكر مريض السرطان مثل الذي أصيب به، وأنا أصبت به قبل سنوات وشفاني الله منه.. مريضه لايخاف الموت بقدر هلعه من الألم، والأصعب أن يدب اليأس بقلبه. قلة من هم مثل #شيماء_العيدي الذين حولوا المرض لدافع لخدمة الناس وتقديم رسالة فاعلة”.
اسأل الله أن يشفيها ويعافيها ..
لا أحد يفهم كيف يفكر مريض السرطان مثل الذي أصيب به، وأنا أصبت به قبل سنوات وشفاني الله منه ..
مريضه لايخاف الموت بقدر هلعه من الألم، والأصعب أن يدب اليأس بقلبه.
قلة من هم مثل #شيماء_العيدي الذين حولوا المرض لدافع لخدمة الناس وتقديم رسالة فاعلة.
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) August 27, 2018
بدوره، كتب الكاتب الكويتي سعد الرفاعي: “اللهم اقضِ لها بخير ما عندك اللهم شافها وارحم ضعفها واجزها عن صبرها خير الجزاء دعواتكم لأختنا #شيماء_العيدي أن ينعم الله عليها بالشفاء وتمام الصحة والعافية آمين”.
اللهم اقضِ لها بخير ما عندك
اللهم شافها وارحم ضعفها واجزها عن صبرها خير الجزاء
دعواتكم لأختنا #شيماء_العيدي أن ينعم الله عليها بالشفاء وتمام الصحة والعافية
آمين ???? pic.twitter.com/IzTtLYEH74
— سعد الرفاعي ???????? (@aL_ReFa3e) August 26, 2018
وعلق الكاتب السعودي إبراهيم المنيف قائلًا: “التسامح العظيم وشعور الحب المتفجر اللي عند #شيماء_العيدي مؤلم لأن كل من يصاب بمرض خطير وتقل حيلته عافانا الله واياه واياكم، يرى الحياة بمنظور مختلف عن ايام العافية، ويصبح متفجر العاطفة والحب اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفها وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً”.
ودعا ناشطون بدورهم لشيماء بالشفاء، مستذكرين شجاعتها بمحاربة المرض، ونشاطاتها في التوعية فيه، وإطلاق لقب “سفيرة السعادة” عليها نظير صراعها للمرض.
وشيماء العيدي معلمة لغة إنجليزية للأطفال، ومتطوعة في تعليمها لذوي الاحتياجات الخاصة، ولديها ماجستير علم لغة نفسي واجتماعي، وحاصلة على ماجستير فخرية من جامعة كامبردج البريطانية (بدراسة دمج أطفال الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الطبيعيين)، وحاصلة على اعتماد الصحة العالمية كأول عضو عربي ينشئ موقعًا عالميًا للتبرع بالخلايا الجذعية مجانًا لأطفال السرطان بالمملكة المتحدة. كما أنشأت أول مشروع قبعات الشعر المستعار لأطفال السرطان بالمجان. وشاركت الناشطة الكويتية في عدة مؤتمرات وندوات عالمية.
من هي شيماء العيدي ؟ ???????????? pic.twitter.com/7qiDulZ7rn
— Shayma Aleidi (@shayomaled) May 5, 2017
واكتسبت الكويتية شيماء العيدي شهرتها من خلال حسابات تعود لها عبر مواقع التواصل، والتي اعتادت نشر الأمل فيه لمرضى السرطان ويومياتها معه ومحاربتها له، فيما لم تكشف مطلقا منذ إصابتها بالسرطان عن نوعه.
من يومياتي مع مرض السرطان اكثر جملة قالوها لي لا تصورين و لا تنصحين ولا تضحكين لان عندج السرطان والنَّاس تشوفج تضحكين عبالهم مافيج شي و ممكن يحسدونج ، تدرون شنو ارد ؟ ردي يكون اني ابتسم و اقول العين حق و الحسد موجود و ظن السوء موجود لكن بنفس الوقت الله بقلبي موجود يعني انا انسانه أحصن نفسي و أرقيها بأذكار الصباح والمساء و محافظه على قراءة القرآن الكريم و حفظه ، و ابتسامتي و دعمي الايجابي انا أشوفهم امل و تفاؤل و دعوه لنبذ اليأس والحزن ، السرطان تمكن من جسمي صح لكنه ماراح يمحي املي و ابتسامتي و تفاؤلي بالحياة ولا راح يسيطر علي بالسواد والحزن بالعكس انا استمد القوه من تجربتي مع المرض لاني اشوفه نعمه ( وأما بنعمة ربك فحدث ) و منها اعطي القوه لكل من حولي ، لا تتركون الأفكار السلبيه تحطمكم ????????الحسد حق وموجود لكن الله بجلالة قدره و الرقيه الشرعيه كفيله بحمايتنا من شر النفوس ، ازرع الحب و انصح بوفاء و أنثر السعاده و لا تعتقد أن مرضك مزمن وأن آلامك و مشاكلك ما تخلص ابدا تعلم أن كل شي في هذا العالم يتجدد, خلك واثق انك تقدر بعد توفيق الله ثم بقدرة تفكيرك المبدع راح تجدد من نفسك وتعيش حياة جديدة كلها فرح وراحه ، ردد دايما وبإصرار انا حر ما أخاف من شي ولا يعيقني شي ، تأكد ان داخلك الشجاعة اللي تخليك مختلف لكن لا تكون متناقض أو متباهي بشي لان الصفة اللي تجذب الأنظار لنا وتخلي منا شخصيات مميزة اهي شجاعتنا لما نكون صادقين مع نفسنا ، حب لغيرك اللي تحبه لذاتك ، شارك الكل بفرحهم و حزنهم و انصحهم بحب وعالج همومك بحب ووكل امرك للواحد القهار ، حب الله راح يحبك ، اسأل الله بيعطيك ، تأكد ان راس مال الادمي سعادة عمره و ربح الجنة والسعيد كل السعادة اللي يغتنم الاثنين يقول احد الحكماء ( العاقل من حفظ لسانه وعرف زمانه ولزم شانه ) لا تعقد نفسك بوسواس و شك و خوف ، اهي مجرد معادله بسيطه حب لغيرك اللي تحبه لنفسك ، انصح و انشر السعاده والحب بتلاقي الاجر و الخير من الله ???????? دعوة مني لكم بالحب و الخير والسعاده ، ابتسمو رغم كل شي مر احبكم في الله ♥️ شيومتكم ♥️ . . #شيماء_العيدي #شيومه#انا#اقدر #مكافحي_السرطان #الامل#بالله#cancer#إنجازات#الكويت#السعوديه# #سلطنةعمان##الإمارات_العربية_المتحدة##قطر# #البحرين#دول#العالم#الاسلامي#ايجابيه# #سرطان#اخبار#صحة#تبرع#مجاني#خلايا-جذعيه#