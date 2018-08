بالفيديو والصور.. الكويتية شيماء العيدي تنشر “وصيتها” بعد رفض علاجها من السرطان بأمريكا

: يومياتي مع مرض السرطان . بسبب تجدد المرض في جزء جديد من جسمي ،أرسل مركز السرطان اخر تقاريري لإحدى مستشفيات الولايات المتحده الامريكيه لأخذ موعد لعلاجي / تم الرد برفض حالتي بسبب تقدم المرض لمراحل لا علاج لها .. السؤال المحتم .. ما هي ردة فعلي؟ للامانه كانت غصه مؤلمه بالنسبة لي لكنها لم تدم الا دقائق معدوده و لا ابالغ في ذلك .. لأنني تذكرت فائدة رائعه قرأتها في احدى كتب تفسير القران الكريم وهي حسن التوكل على جميل العطايا رب العالمين .. فقلت في قرارة نفسي لماذا احزن والله يجدد اختباري ليرى مدى حبي له وصبري على ما أصابني .. ان السرطان نعمه من نعم الله عليّ فكم هو جميل ان أحظى بهذا الكم من المرض الذي هو تفسير لحب الله لي و برهاناً على قوة صلتي به و إصراري على لقاء وجهه الكريم بلا ذنب ❣️ اتدرون يا احبائي : لماذا يكفي ان نتوكل على الله في كل امور حياتنا سواء المؤلمه او الجميله ؟ هناك سبب مقنع جداً كونه سبحانه و تعالى يملك السماوات و الارض و مافيهن { لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } مهما كان الذي تخشاه او تخاف منه هو ملك لله اذا كان بشر / أليس هو من سكان الارض ؟ اذا كان ابتلاء / أليس هو من مابين السماء والأرض ؟ اياً كان ما تخشاه وتخافه هو ملك لله والله وحده المتحكم فيه .. هذا المرض الذي هدّني او هدّك ولَم نجد علاجه أليس في الارض ؟ اذن هو ملك لله و هو سبحانه القادر على ان يأمره ان يغادر اجسادنا .. هذه الكروب و الهموم و الغموم و الأتعاب و الانشغالات أليست في الارض ؟ اذن توكل على من له في الارض ومن فيها حتى يزيل بكلمة واحدة منه كل كروبك وهمومك وأتعابك .. ولأنه سبحانه خالق كل شيء فهو القادر على عمل اي شيء .. لذلك نتوكل عليه { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } . أحبكم في اللــــه❣️ . . ✨ شيــــومة العيــــدي ✨ . . آنــــا أقـــــدر ????????❣️ . . #شيماء_العيدي#انا#اقدر# #الامل#بالله#cancer#إنجازات#الكويت# #السعوديه# #سلطنةعمان##الإمارات_العربية_المتحدة#قطر# #البحرين#دول#العالم#الاسلامي#ايجابيه# #سرطان#صحة#تبرع#مجاني#خلاياجذعيه# #تطوع#العالم#‎شيماءالعيدي# ‏#anaagdar#

