مصر تعلن اكتشاف الجزء الغربي من مدينة الإسكندرية البطلمية (صور)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، عن اكتشاف أثري مهم، يتمثل في جزء من الجبانة الغربية لمدينة الإسكندرية “البطلمية”، وذلك عن طريق الصدفة، خلال عمل مجسات أثرية للموقع لبناء سور داخلي بورش سكة الحديد في الإسكندرية.

وقال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية في البيان نفسه، إن “بعثة مصرية اكتشفت مقابر جماعية منحوتة في الصخر، عبارة عن وحدات معمارية منفصلة، تتكون كل واحدة من سلم يؤدي إلى قاعة صغيرة ربما كانت تستغل كاستراحة للزوار، ثم فناء مربع مفتوح يحيطه فتحات للدفن، بالإضافة إلى صهريج للأغراض الجنائزية واستخدامات الزوار من أهل المتوفى”.

ورجح عشماوي، أن “تكون المقابر قد استخدمت لفترات زمنية طويلة، وكانت تخص الطبقات الفقيرة من المجتمع، وبها طبقات ملونة من الملاط ذات زخارف وطبقات ملاط بسيطة لا تحتوي على أي زخارف، بما يعكس الظروف الاقتصادية للمجتمع”.

وأوضح، أن الفحص المبدئي بيّن “وجود تعديل للتخطيط المعماري لبعض المقابر فيما بعد عبر الزمن، حيث أضيفت بعض الأحواض وأغلقت بعض فتحات الدفن، بما يؤكد أن أجيالًا متلاحقة أعادت استخدام هذه المقابر”.

ولفت إلى أنه تم العثور أيضًا على العديد من “أواني المائدة التي كان يستخدمها أهل المتوفى وقت الزيارة، بالإضافة إلى مسارج للإضاءة عليها زخارف مميزة، منها حيوانات تأكل أو تُرضع صغارها وأوان زجاجية وفخارية عثر عليها في الدفنات، كقرابين مع المتوفى”.

وأشار إلى العثور على “قطع دائرية من الفخار، عليها زخارف بارزة لبعض فتيات ربما راقصات، وهياكل عظمية في حالة فوضى؛ بسبب ما تعرض له الموقع من تدمير في ثلاثينيات القرن الماضي، أثناء إنشاء سكة الحديد على يد الإنجليز، وفيما بعد بسبب غارات الحرب العالمية الثانية”، وفق قوله.