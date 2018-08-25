الحج بعيون سعودية.. صور احترافية تعكس مشاهد مذهلة من البيت العتيق وزواره‎‎

أنهى عدد من المصورين السعوديين المحترفين، توثيق موسم الحج الحالي، بصور مذهلة عكست مشاهد مختلفة لمكة المكرمة وحرمها الشريف ومشاعرها المقدسة وكعبتها الطاهرة، مشكلين ما يشبه ألبوم الصور الذي جمعته حسابات أولئك المصورين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى عادتهم في كل عام، رافق عدد من المصورين السعوديين المحترفين، حجاج بيت الله الحرام في تنقلهم داخل المشاعر المقدسة منذ القدوم وحتى إنهاء مناسك الحج الرئيسية والاستعداد لمغادرة الأراضي المقدسة.

ووثق أولئك المصورين، وبينهم أحمد حاضر ورائد اللحياني ومشاري الشهراني وعمار الأمير وآخرون، وجميعهم أسماء معروفة في عالم التصوير بالسعودية وخارجها، صورًا لموسم الحج الحالي أثارت إعجابًا واسعًا عند تداولها ومازالت تستقطب المزيد، وميزة موسم الحج الحالي عن غيرته من المواسم السابقة.

ولا يمكن الجزم بأي من الصور، هي التي حققت أكثر إعجاب وإشادة لدى عشاق المشاعر المقدسة وصور الحج، فيما تعرض “إرم نيوز” عددًا من أبرز تلك الصور التي حققت نسب مشاهدة وتداولًا وإعجابًا كبيرًا.

والبداية من صورة “نون المسلمين” وهي صورة مذهلة وفق كثير من المعلقين، إذ تظهر فيها الكعبة المشرفة كنقطة لحرف “نون” باللغة العربية، مشكلًا من الهلال المنصوب في أعلى برج ساعة مكة.

كل عام ونتم بخير واتم الله على الحجاج حجهم pic.twitter.com/NIxfMmx0Qz — Ahmed Hader (@Ahmedhader) August 21, 2018

ونالت عدة صور، للمصور رائد اللحياني، توثق “يوم الخُليف”، الإعجاب بإظهارها النساء وملابسهن السوداء يهيمن على الحرم في موسم ملابس الإحرام البيضاء، حيث يتواجد كل الحجاج في جبل عرفة، وتزور نساء مدينة مكة البيت الحرام في مثل هذا اليوم من كل عام.

#يوم_عرفة = #يوم_الخُلّيف لاهل مكة..

حيث يستحسن اهل #مكة وماجاورها من النساء بافطارهن يوم عرفة في #المسجد_الحرام لخلوه من الحجاج وانشغال الرجال بخدمة الحجيج فيغلب على زوار المسجد الحرام في هذا اليوم من النساء فكانت هذه الصور.. pic.twitter.com/CvENQhLGXx — رائد اللحياني (@_Raeid) August 22, 2018

وفيما يلي عدد من الصور من حسابات مصوريها في موقع “تويتر”، حيث شاركها هناك كثير من المغردين تحت الوسم “#اجمل_صوره_في_حج_1439” والذي استقطب عددًا كبيرًا من المغردين من داخل وخارج السعودية.

بعد المغيب في مشعر عرفات ونفره الحجيج. الي مزدلفه ١٤٣٩ pic.twitter.com/KHOU8L6kCI — Ahmed Hader (@Ahmedhader) August 20, 2018

مرارة الفراق بعد اللقاء .. وأي فراق يهون بعد فراق بيت الله الحرام ❤️????#نجاح_موسم_الحج_١٤٣٩ #Hajj2018 pic.twitter.com/iBPv3GcXlt — عبدالله عبدالعزيز النحيط ???????? (@Abdullahnuhait) August 23, 2018

وأدى نحو 2.4 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم، حج هذا العام متنقلين في المشاعر المقدسة، لتغزو صورهم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي ينشغل مدونوها بالموسم الديني الأكبر في العالم.