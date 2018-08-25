تعرف على أفضل المدن سمعة في العالم.. طوكيو في المقدمة

صُنفت طوكيو المدينة الأفضل سمعة في العالم في 2018، بحسب دراسة استقصائية عن أماكن السلامة والجمال والقيادة.

وجاءت العاصمة الأسترالية سيدني في المركز الثاني وكوبنهاغن في المركز الثالث، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد طوكيو وسيدني وكوبنهاغن، جاءت فيينا ثم ستوكهولم في المراكز الخمسة الأولى.

وفي المركز السادس، جاءت مدينة البندقية الإيطالية، في حين احتلت روما المركز السابع ومدينة زيورخ السويسرية في المرتبة الثامنة، ثم ميونيخ فمدينة مونتريال الكندية في المركز العاشر.

وفي الوقت نفسه، تعد موسكو المدينة الأقل سمعة هذا العام، على الرغم من أنها تحظى بسمعة قوية بين السكان الروس.

وتعد مكسيكو سيتي المدينة الأقل أمانًا، بسبب العنف المتفشي فيهت منذ العقدين الماضيين.

كما صنفت الدراسة لندن في المرتبة السابعة عشرة، حيث قال باحثون إنّها تراجعت 11 مركزًا هذا العام بسبب مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي المستمرة.

وحلت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، في المرتبة العشرين، بحسب الدراسة.

ونشر معهد “ريبيوتيشن” قائمته السنوية للدول الأفضل سمعة لعام 2018، والتي قيّمت المدن على أساس سمعتها وجمالها، والحكومة وشعور المواطنين بأمنهم.

وتم إدراج 56 مدينة كبيرة من جميع أنحاء العالم في الدراسة الجديدة، والتي شهدت دخول ست مدن جديدة إلى المراكز العشرة الأولى.