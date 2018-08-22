ما حقيقة تعاقد إحدى الشركات مع “متحرش التجمع” بمصر لتصوير إعلان ترويجي؟‎

كشف الفنان المصري محمد كامل، أن الشاب محمود سليمان، صاب واقعة التحرش في منطقة التجمع بمصر، تعاقد مع إحدى الشركات لتصوير إعلان.

وقال كامل في منشور له على “فيسبوك”: “خبر لكل زملائي الممثلين اللي بيتعبوا بجد لإثبات موهبتهم في السوق، الأستاذ المتحرش صوّر إعلان، وفي شركة إنتاج بتتواصل معاه عشان عمل فني، ونحن فعلاً وحرفيًا في زمن المسخ”.

لكن كامل أشار في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى إنه “علم أن الشركة تراجعت بعد الضجة الكبيرة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يتم تصوير الإعلان”.

يذكر أن منطقة التجمع شهدت الأسبوع الماضي حادثة تحرش تم توثيقه بالفيديو عن طريق فتاة تدعى منة جبران، في واقعة أثارت غضبًا وجدلًا واسعين في الشارع المصري.