شاهد الوليد بن طلال يقبّل يد العاهل السعودي الملك سلمان (صور)

نشر الأمير السعودي ورجل الأعمال البارز الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، صورًا تجمعه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وظهر الملياردير السعودي في إحدى الصور وهو يقبّل يد عمه الملك سلمان، بعد تهنئته بعيد الأضحى، كما ظهر في أخرى وهو يصافح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويتبادل معه أطراف الحديث.

وكتب الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في ثاني أيام #عيد_الأضحى_المبارك تشرفت بتناول الغداء على شرف والدي ووالد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman وأخي ولي العهد”.

في ثاني أيام #عيد_الاضحى_المبارك تشرفت بتناول الغداء على شرف والدي ووالد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman واخي ولي العهد. pic.twitter.com/LHWTJdBv6j — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 22, 2018

وجاء لقاء الوليد للملك وولي عهده على هامش حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه العاهل السعودي في الديوان الملكي بقصر منى، لبعض الأمراء وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج هذا العام .