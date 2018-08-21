ما حقيقة منع “الكلاب والسوريين والمحجبات” من ارتياد الشاطئ بلبنان؟ (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشره الفنان اللبناني يوري مرقدي على صفحته الشخصية في فيسبوك، أمس الإثنين، قال فيه إن موظفًا في بلدية العقيبة اللبنانية أخبره بأن قرارًا صدر بمنع السوريين والكلاب والمحجبات من ارتياد الشاطئ العام، جدلًا واسعًا، لاسيما بين السوريين واللبنانيين.

وقال مرقّدي، في الفيديو، إنه قصد شاطئ العقيبة يوم الأحد؛ ليسبح مع كلبته فاعترض على الأمر أحد عناصر شرطة البلدية وطلب منه إخراج الكلبة من البحر، وأخبره أنه ممنوع على “السوريين والكلاب والمحجبات” النزول إلى المياه بأمر من رئيس بلدية العقيبة.

المغني اللبناني يوري مرقدي : يشرح ماحصل معه على شاطئ العقيبة ..موظف البلدية يقول له ممنوع الكلاب والسوريين والمحجبين على الشط ،، ????????رأيكم !!#هامش: سقف المسبة مفتوح ع رئيس بلدية العقيبة فقط .. وليس على كل الشعب اللبناني ! Posted by ‎سورية 24 Syria‎ on Tuesday, August 21, 2018

وبعد أن لقي الفيديو استياءً واسعًا من المتابعين، الذين وصفوا قرار البلدية المزعوم بالعنصري والذي يثير النعرات الطائفية، نشر يوري مرقدي فيديو آخر بعنوان توضيح حادثة العقيبة، قائلًا “بالأمس نشرت فيديو أتحدث فيه عن منعي إدخال كلبتي إلى الشاطئ والمحادثة التي جرت بيني وبين عنصرين من بلدية العقيبة، وبعد أن وصلت الأمور إلى الأديان وإثارة النعرات الطائفية، اتصل رئيس البلدية بي وأطلعني على حقيقة القرار الذي يمنع فقط نزول الكلاب إلى الشاطئ حفاظًا على سلامة المواطنين، أما بالنسبة إلى منع السوريين والمحجبات فهو عارٍ من الصحة”.