مطالبات بدورة تكميلية لطلاب الجامعات السورية تصل إلى جبل عرفات (صورة)

تداول بعض الطلاب السوريين على موقع فيسبوك صورة ملتقطة في جبل عرفة لحاج رفع ورقة كتب عليها دعوة إلى صدور دورة تكميلية.

وشهد الأسبوع الحالي في سوريا مطالبات شعبية ورسمية شملت بعض أعضاء مجلس الشعب بصدور دورة تكميلية لطلاب السنة الأخيرة في الجامعات السورية.

وتضاربت الأنباء في الأيام الماضية عن صدور القرار، وذلك بعد تصريح وزير التعليم العالي رياض طيفور قال فيه: إن الدورة التكميلية موجودة لطلاب السنوات الأخيرة، فهي ضمن الأنظمة التعليمية للجامعات وما زالت قائمة كما هي.

ومن ثم جاء نفي وزارة التعليم العالي في بيان، أسمته اللبس الذي طال تصريح معاون الوزير، قالت فيه إن مجلس التعليم العالي والوزارة رأوا أنه لم تعد هناك حاجة للعمل بنظام الدورات التكميلية.

وتسبب الغلط الذي حصل بفورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تهاجم الوزير وتتهم الوزارة بالتخبط.

وسخر أحد الطلاب من الموضوع بنشر صورة للمطرب اللبناني وائل كفوري كتب عليها “هيدا القرار المستحيل.. اللي ما بيكمل، قريبا رح يخلص التأجيل.. لابقى تتأمل” على قافلة كلمات أغنية الغرام المستحيل.

وتعد أهمية الدورة التكميلية لطلاب الجامعات السورية في السنة الأخيرة كونها تمنح لهم فرصة التخرج في نفس العام، كذلك فرصة التأجيل لمستنفدي النجاح من السوق إلى الجيش والدخول في القتال الحاصل مع قوات المعارضة.