الناشطة الأزيدية ورهينة داعش السابقة نادية مراد تحتفل بزواجها

نشرت سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والرهينة السابقة لتنظيم داعش، العراقية نادية مراد، صورة على حسابها في “تويتر” يوم الإثنين، تجمعها بالشاب عابد شام الدين وسط حديقة كبيرة.

وأكد موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن الصورة مأخوذة من حفل زفافهما.

وأرفقت نادية الصورة بتغريدة جاء فيها: “يوم أمس كان خاصًا جدًا بالنسبة لي أنا وعابد، نحن ممنونان جدًا لعائلاتنا وأصدقائنا لتمنياتهم ومساندتهم، لقد جمعنا نضال شعبنا وسنكمل معًا على هذا الطريق”.

Yesterday was a special day for @AbidShamdeen & I. We are very thankful and humbled for all the wishes & support from our family & friends. The struggle of our people brought us together & we will continue this path together. Thank you for your support everyone! pic.twitter.com/MpeEOGguGK

— Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) August 20, 2018