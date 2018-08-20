الناشطة الأزيدية ورهينة داعش السابقة نادية مراد تحتفل بزواجها

نشرت سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والرهينة السابقة لتنظيم داعش، العراقية نادية مراد، صورة على حسابها في “تويتر” يوم الإثنين، تجمعها بالشاب عابد شام الدين وسط حديقة كبيرة.

وأكد موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن الصورة مأخوذة من حفل زفافهما.

وأرفقت نادية الصورة بتغريدة جاء فيها: “يوم أمس كان خاصًا جدًا بالنسبة لي أنا وعابد، نحن ممنونان جدًا لعائلاتنا وأصدقائنا لتمنياتهم ومساندتهم، لقد جمعنا نضال شعبنا وسنكمل معًا على هذا الطريق”.

Yesterday was a special day for @AbidShamdeen & I. We are very thankful and humbled for all the wishes & support from our family & friends. The struggle of our people brought us together & we will continue this path together. Thank you for your support everyone! pic.twitter.com/MpeEOGguGK — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) August 20, 2018

وعابد شام الدين زوج نادية، عراقي أيضًا وينشط في مجال حقوق الإنسان، وقد نشر بدوره الصورة نفسها على تويتر وكتب: “التقينا في أوقات صعبة جدًا بالنسبة لكلينا، لكننا تمكنا من ملاقاة الحب وسط هذا القتال الكبير”.

Yesterday was the big day for @NadiaMuradBasee & I. We met during very difficult times in both our lives but we managed to find love while fighting a huge fight. Thank you for all the great wishes everyone. pic.twitter.com/ocbCKeUS0a — Abid Shamdeen (@AbidShamdeen) August 20, 2018

واشتهرت الناشطة الأزيدية نادية مراد، في الإعلام العالمي بمعاناتها مع داعش الذي احتل قريتها وقتل كل عائلتها، ثم احتجزها.

وتمكنت مراد من الهرب بعد اغتصابها على يد 13 رجلًا، واستقبلتها سيدة سنية في الموصل قبل أن تلتحق بمخيم للاجئين، ثم الحصول على حق اللجوء في ألمانيا في أيلول/سبتمبر 2015.

وفي العام 2016، اختيرت نادية مراد (25 عامًا) سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، كما أنها حصلت على جائزة “ساخاروف” لحرية الفكر مناصفة مع مواطنتها لمياء حجي بشار، كما تم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.