صورة أحد الحجاج في عرفات تصبح حديث مواقع التواصل (صورة)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورة لافتة لشخص من الحجيج وقد ارتمى بين صخور جبل عرفات وقد سيطر عليه النعاس.

وشهدت الصورة تفاعلًا لافتًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى ناشطون أن التعب والحر أنهكا الرجل؛ فاضطر للاحتماء بالظل وأخذ قسط من الراحة بين صخور الجبل.

وتظهر في الصورة مظلة وحقيبة على جانبي الحاج، في الوقت الذي بدا وكأنه يغط في سبات عميق.

واستقرت جموع حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر، اليوم الإثنين؛ ليؤدوا ركن الحج الأعظم، ويشهدوا الوقفة الكبرى، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة.

وتدفق الحجاج، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى صعيد جبل عرفات، على بُعد 22 كيلومترًا من مكة، ملبين متضرعين، داعين الله أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.