كيفية أداء صلاة عيد الأضحى (فيديو)

يحتفل المسلمون حول العالم، الثلاثاء، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، مبتدئين يومهم بصلاة العيد التي تقام عادة في الساعة الأولى من ضحى العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1439 (هجري)، الموافق ليوم الـ”21″ من شهر أغسطس الجاري.

وغالبًا، تقام صلاة العيد في الساحات المكشوفة لاستيعاب أعداد المصلين الضخمة، وتختلف صلاة العيد عن باقي الصلوات في أنها تقام دون أذان مسبق أو إقامة.

وعلى خلاف صلاة الجمعة، يبتدئ الإمام بركعتي صلاة العيد قبل الخطبة، وذلك بتكبير الإمام والمصلين في الركعة الأولى سبع مرات، يستحب أن يتخللها ترديد المصلي وفقًا لبعض المذاهب “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر”، أو ترديد عبارة “الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا”، ثم يقرأ الإمام جهرًا سورة الفاتحة وسورة أخرى عقبها، غالبًا تكون سورة “الأعلى” أو “ق”.

عيد الأضحى في دقيقة واحدة..تعرف على حكم صلاة عيد الأضحى المبارك ومايرتبط بها من سنن، وهل يجوز للنساء ان يحضرن الصلاة، عدد التكبيرات ووقت الصلاة وما يستحب للمصلي أن يفعله، وكيفية أداء هذه السنةكل عام وأنتم بخيرتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال#مجمع_البحوث_الإسلامية Posted by ‎مجمع البحوث الإسلامية – الأزهر الشريف‎ on Sunday, August 19, 2018

وفي الركعة الثانية يكبر الإمام 5 تكبيرات، ثم يقرأ سورة “الفاتحة” وسورة أخرى عقبها تكون غالبًا إحدى سورتين إما “القمر” أو “الغاشية”.

وبعد الانتهاء من أداء صلاة العيد يخطب الإمام خطبة يتحدث فيها عادة عن بعض الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي.

ويولي المسلمون أهمية خاصة لصلاة العيد، سواءً في عيد الفطر أو الأضحى، رغم وجود بعض الاختلاف بين المذاهب الإسلامية في جواز تركها من عدمه.

وبعد الانتهاء من خطبة العيد، يفضل الكثير من المسلمين ذبح أضحية أسوة بسنة النبي إبراهيم عليه السلام.