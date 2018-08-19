تعرّف على آدم.. الحاج الوحيد من دولة يبلغ عدد مسلميها 200 نسمة (فيديو)

تعرّف على آدم.. الحاج الوحيد من دولة يبلغ عدد مسلميها 200 نسمة (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

استطاع الحاج آدم من جمهورية ساوتامي وبرنسيبي الديموقراطية، الواقعة على المحيط الأطلسي، السفر إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك الحج للسنة الثانية على التوالي.

ووفقًا لموقع “سبق” الإلكتروني السعودي، استغرقت رحلة الحاج آدم – وهو الوحيد من ساوتامي وبرنسيبي التي يبلغ عدد المسلمين فيها 200 مسلم- إلى مكة المكرمة، 13 ساعة.

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