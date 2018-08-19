تعرّف على آدم.. الحاج الوحيد من دولة يبلغ عدد مسلميها 200 نسمة (فيديو)

استطاع الحاج آدم من جمهورية ساوتامي وبرنسيبي الديموقراطية، الواقعة على المحيط الأطلسي، السفر إلى مكة المكرمة؛ لأداء مناسك الحج للسنة الثانية على التوالي.
ووفقًا لموقع “سبق” الإلكتروني السعودي، استغرقت رحلة الحاج آدم – وهو الوحيد من ساوتامي وبرنسيبي التي يبلغ عدد المسلمين فيها 200 مسلم- إلى مكة المكرمة، 13 ساعة.
في رحلة استغرقت 13 ساعة عبر ثلاث محطات.. “آدم” حاج وحيد من هذه الدولة عدد مسلميها 200 نسمة. #العالم_في_قلب_المملكة https://t.co/5nguBWkbjt pic.twitter.com/XFKIIRdbPp
— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) August 19, 2018