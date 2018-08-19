صورة نادرة لأمير المدينة المنورة يؤدي مناسك الحج طفلاً

تداول ناشطون، اليوم الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة وصفوها بأنها “نادرة”، قالوا إنها للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

وقال ناشطون في السعودية إن الصورة تعود إلى الأمير فيصل بن سلمان وظهر فيها طفلاً أثناء تأديته فريضة الحج في العام 1974 ميلادية.

وأوضح الإعلامي خالد الشاماني، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الصورة كانت في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد حاليًا بدء مناسك فريضة الحج للعام الهجري 1439 ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى يوم الثلاثاء المقبل.