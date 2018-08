حرق النقاب.. حملة مجهولة تثير الجدل في السعودية (فيديو)

أثارت حملة تدعو النساء لحرق النقاب في السعودية، اليوم السبت، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعد أن بدا من التفاعل مع الحملة وجود استجابة نسائية واسعة معها في تحد علني للنقاب.

وتدعو الحملة المثيرة، التي تتخذ من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واسع الاستخدام في السعودية، ساحتها الرئيسية، السعوديات إلى تحدي فرض ارتداء النقاب في المجتمع السعودي المحافظ، من خلال المبادرة إلى حرق النقاب.

ووجدت الحملة استجابة واسعة انعكست في العدد الكبير من الحسابات التي تزعم صاحباتها بأنهن سعوديات ويؤيدن الحملة، فيما قامت كثير منهن بتوثيق استجابتهن للحملة بالفيديو.

وانتشرت الفيديوهات التي يظهر فيها حرق النقاب بشكل لافت في وسم الحملة “#حرق_النقاب” والذي جذب بدوره أصحاب الرأي المؤيد لارتداء النقاب والمعارض للحملة.

وتسبب ذلك الانقسام في الرأي بين السعوديين حول الحملة، في تصدر الوسم الخاص بها قائمة الترند في الموقع، مع انضمام مزيد من المغردين السعوديين إليه والدخول في السجال الدائر بين مدافع عن النقاب وحرقه.

ولا يعرف من يقف خلف الحملة بالضبط، ولم يتم التأكد بعد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجهات المعنية في المملكة، وكذلك هوية أصحاب الحسابات التي تفاعلت مع الحملة، فيما لم يرد أي تعقيب رسمي عليها لحد الآن.

