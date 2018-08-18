“فتاة التجمع” للمصريين: أنتم تافهون ولا علاقة لي باللاعب صالح جمعة (فيديو)

أبدت منة جبران الفتاة المصرية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة التجمع”، استياءها من الهجوم الشديد الذي تعرَّضت له من قِبل بعض وسائل الإعلام، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرها مقطعي فيديو لشابين تحرَّشا بها لفظيًا في الشارع.

وفي ردٍ منها على الهجوم الشديد الذي تعرَّضت له، ووُصفت من خلاله بـ”العاهرة”، قالت الفتاة في مقطع فيديو نشرته مؤخرًا عبر صفحتها على”فيسبوك”، إنها “تعمل في شركة، وتعود إلى منزلها في السادسة والنصف مساء، لتخلد للنوم ساعتين، ثم تقوم بالرسم حتى الصباح”.

وأردفت متسائلة:”هل أصبح طلب الشباب الجلوس مع الفتيات، والتحرش بهن، أمرًا طبيعيًا، كنت متوقعة إنه ده هيحصل علشان إحنا في مجتمع ذكوري، أنا حرة أقف في الشارع براحتي، هو الشارع بقى للواد بس”، بحسب تعبيرها.

ومن خلال الفيديو، شنَّت “جبران” هجومًا على الشعب المصري قائلة:”أنتم شعب تافه، وبتركزوا في حاجات علشان تضحكوا عليها، وأنا الفيسبوك بتاعي اتعملّه هاكر”.

وعن الصور الملفَّقة التي نُشرت لها بصحبة اللاعب المصري صالح جمعة، نفت “جبران” أن تكون هي من ظهرت بالصور، موضحة:”أقسم بالله العلي العظيم ما أعرفه، ولا عمري شفته، ولا أعرف أصلًا أنه لعيب، وحتى لو كنت أعرفه أبقى عاهرة ؟!”.

وكان البعض نشر لها صورًا ملفَّقة مع أكثر من شخص، منهم لاعب منتخب مصر المعار حاليًا من النادي الأهلي إلى فريق الفيصلي السعودي، حيث التبس الأمر على من نشر تلك الصور، ظنًا منه أن الفتاة هي منة جبران.

يشار إلى أن “منة جبران” أثارت الجدل مؤخرًا، بعد نشرها لمقطعي فيديو ظهر فيهما شابان تحرَّشا بها لفظيًا أثناء وقوفها على الشارع في منطقة التجمع لانتظار الحافلة التي تقلها إلى منزلها.

وفيما دعمها البعض على ذلك لمواجهة المتحرشين، وفضحهم على مواقع التواصل، يرى آخرون أن مقطعي الفيديو لم يحملا أي إساءة لها، بل تضمَّنا تشهيرًا بالشخصين فقط، رغم أن الأمر لا يستحق.