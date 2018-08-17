سويسرا تحرم زوجين مسلمين من جنسيتها بسبب رفضهما “المصافحة”

حال رفض زوجين مسلمين مصافحة أشخاص من الجنس الآخر، دون حصولهما على الجنسية السويسرية، كما أفادت تقارير، الجمعة.

وأعلن أعضاء لجنة التجنيس السويسرية أنّ “الرجل وزوجته يرفضان مصافحة أشخاص من الجنس الآخر، كما أنهما أبديا ترددًا في الإجابة عن أسئلة من رجل أو امرأة بحسب كل حالة”، وفق فرانس برس.

بدوره، اعتبر عمدة مدينة لوزان الواقعة على ضفاف بحيرة ليمان، غريغوري جونو: “إنّ مسألة الاندماج لم تتحقق. عندما نريد جنسية بلد ما، يجب أن نلتزم بالنظام القانوني والمساواة بين الجنسين”.

وأشار جونو إلى أنّ “أمام الزوجين مهلة 30 يومًا لتقديم استئناف”.

وعقدت جلسة الاستماع الخاصة بالزوجين اللذين لم يتم الكشف عن جنسيتهما في الربيع، لكن تم إعلان القرار، الجمعة.

فيما بيّن نائب العمدة، بيار انطوان هيلدبران، الذي كان واحدًا من ثلاثة أعضاء حضروا الجلسة أنه “في غاية الارتياح إزاء هذا القرار”.

وأكد أنّه “اقترح رفض التجنيس، فالدستور والمساواة بين الرجال والنساء يتفوقان على التعصب الأعمى”.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها رفض مصافحة شخص من الجنس الآخر إلى إثارة الجدل في سويسرا، فقد أعفت إحدى المدارس في العام 2016 طالبين مسلمين من مصافحة أساتذتهما.

وأثارت القضية جدلًا في البلاد وتم إلغاء الإعفاء في النهاية، في أيار/مايو.

وبعد شهر، تم تغريم والد مسلم مبلغ 3700 يورو؛ لرفضه إرسال بناته لدروس السباحة المختلطة في المدرسة.