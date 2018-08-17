السعودية تحذر مواطناتها من تطبيق لحجز سيارات أجرة تقودها نساء

حذرت هيئة النقل العام في السعودية، المواطنات من التعامل مع تطبيق جديد على الهواتف المحمولة، يتيح حجز سيارات أجرة تقودها نساء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبدالله المطيري، إن الهيئة “تود التوضيح أن التطبيق المسمى (سائقتي) غير مرخص من الهيئة، ونحذر الجمهور من التعامل مع التطبيقات غير المرخصة حرصًا على سلامتهم”.

وجاء التحذير الرسمي بالتزامن مع حملة ترويج للتطبيق، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، شارك فيها الداعية وإمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، قبل أن يحذف تغريدة تروج للتطبيق نشرها على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”.

ولم يعلق القائمون على التطبيق على التحذير الرسمي من التعامل معهم، وما إذا كانوا ينوون الحصول على ترخيص رسمي للعمل في المملكة.

ويتيح التطبيق للراغبات، حجز سيارات أجرة تقودها نساء، لهن ولعائلاتهن، وجاء انطلاقه الشهر الماضي بالتزامن مع سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في السعودية.