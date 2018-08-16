وصول حجاج قطر إلى السعودية عبر الكويت

وصل بعض حجاج قطر إلى السعودية عن طريق الكويت؛ لأداء شعيرة الحج، وذلك رغم حجب السلطات القطرية موقع تسجيل الحجاج القادمين من قطر.

ووفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة، إنه “لا يوجد أي مانع لاستقبال الأشقاء في قطر الراغبين في أداء شعيرة الحج، فقد صدر أمر سامٍ بأن كافة الحجاج من الأشقاء في قطر، والراغبين في التوجه لأداء مناسك الحج لهذا العام، بإمكانهم التوجه إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة، ومن ثم يصبحون مثل حجاج الداخل كجانب طبيعي”.

وبين بنتن أنه “ليس لدينا ما يسمى تسييسًا في الحج، ونحن نرفض أي تسييس للحج، فالمملكة تعطي الفرصة لجميع المسلمين لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان”، مؤكدًا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستقبال الحجاج القطريين من أي مكان في العالم.

وكان موسم الحج الماضي قد شهد حضور نحو ألف و600 حاج، وأضاف الوزير أنه تم عمل موقع للقطريين؛ لتسهيل إجراءات دخولهم لأداء فريضة الحج، ولكنه تم حجب هذا الموقع، وتم عمل موقع آخر ولكنه حُجب أيضًا، ولذلك جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن أي قطري يرغب في القدوم للحج من كافة أنحاء العالم، فإنه يستطيع القدوم إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وكذلك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.