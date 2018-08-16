ما حقيقة الصورة المتداولة للأمير محمد بن سلمان بأحد المطاعم ؟ (صور)

كشف مواطن سعودي حقيقة صورة متداولة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيل إنها في أحد المطاعم بمدينة “نيوم”.

وأكد المواطن السعودي، الذي يدعى مشاري، في تغريدة عبر “توتير”، عدم صحة هذه الشائعة، موضحًا أن الصورة تخصه وليست لولي العهد، والتقطها له أحد الزبائن داخل مطعم قريب من منزله”.

وقال مشاري: “ياجماعة الخير، سبق ووضحت في سناب أحد المشاهير بأن الصورة لي وليست لـ #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمانالله يحفظه، وأخذها أحد الزبائن بدون علمي ونشرها، وهي في أحد المطاعم القريبة من بيتي، وليست في #نيوم“.

وأضاف: “أنشأت حساب في تويتر للتوضيح أيضاً، برغم أني لا أستخدمه “