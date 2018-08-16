وفاة أحد أقدم قراء القرآن في السعودية وأشهرهم

توفَّى الشيخ والمقرئ عبد الحق السيد، أحد أشهر وأقدم حُفّاظ وقارئي القرآن الكريم بالسعودية خاصة في محافظة القريات.

#وفاةالشيخ_عبدالحق_السيد

رحم الله الشيخ المقرئ عبد الحق وأعلى منزلته في الجنة

اللهم إنه أمضى عمره في تعليم كتابك فاجعله شفيعا له واغفر له يا أرحم الراحمين.

لم أتشرف بمقابلته إلا مرة أو مرتين -على عجالة- و لكن صيته كان يسبقه دائما و خصوصا من طلابه من القريات وما حولها. — سويلم بن متروك (@AbubakrSW) August 16, 2018

وتلقى أهالي القريات والمغردون نبأ وفاته في موطنه مصر، بحزن شديد وبالدعاء له؛ لما يُكنّون له من تقدير وعرفان واحترام؛ إذ لا يكاد يخلو بيت بالقريات إلا وتلقى أحد أفراده العلوم الشرعية والتعليم على يديه.

طَوَى الجَزِيرَةَ حتى جاءَني خَبَرٌفَزِعْتُ فيهِ بآمالي إلى الكَذِبِ

حتى إذا لم يَدَعْ لي صِدْقُهُ أمَلاًشَرِقْتُ بالدّمعِ حتى كادَ يشرَقُ بي.

رحم الله شيخي ومعلمي وأستاذي القارئ المتقن الحافظ الشيخ:عبدالحق السيد

اللهم أسكنه الفردوس الأعلى وارحمه رحمةواسعة. pic.twitter.com/5xt9Dac27Z — عمربن عبدالله الثويني (@omar3505) August 15, 2018

وتناقل مغردون صورًا للشيخ أثناء إقامته بالقريات، ومقاطع لتلاوات سابقة ومسجلة له؛ فيما روى آخرون قصصًا لهم معه، وتأثيره عليهم، ودوره في تعليمهم؛ ومنهم -اليوم- أئمة مساجد وخطباء وأطباء ومعلمون .

انا لله و انا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى والدنا الشيخ عبدالحق السيد صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 3 من ذي الحجة لعام 1439هـ

رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وجعله من أهله وخاصته. #القريات pic.twitter.com/yEjtR3G2kD — بندر الوردة (@bandar_alwardah) August 15, 2018

واستذكر مغرّد يدعى عطاالله بن يحيى أبوشامة مآثر الشيخ قائلاً: “كان يعاملنا كما يعامل ابناءه كان شديد الحلم مع مَن يتعلم القرآن لديه،، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، واجعل قبرَه روضة من رياض الجنة (…) “ماتيسَّر من سورة الجمعة على روح الشيخ عبدالحق رحمه الله “