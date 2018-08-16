وفاة أحد أقدم قراء القرآن في السعودية وأشهرهم

وفاة أحد أقدم قراء القرآن في السعودية وأشهرهم

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

توفَّى الشيخ والمقرئ عبد الحق السيد، أحد أشهر وأقدم حُفّاظ وقارئي القرآن الكريم بالسعودية خاصة في محافظة القريات.

وتلقى أهالي القريات والمغردون نبأ وفاته في موطنه مصر، بحزن شديد وبالدعاء له؛ لما يُكنّون له من تقدير وعرفان واحترام؛ إذ لا يكاد يخلو بيت بالقريات إلا وتلقى أحد أفراده العلوم الشرعية والتعليم على يديه.

وتناقل مغردون صورًا للشيخ أثناء إقامته بالقريات، ومقاطع لتلاوات سابقة ومسجلة له؛ فيما روى آخرون قصصًا لهم معه، وتأثيره عليهم، ودوره في تعليمهم؛ ومنهم -اليوم- أئمة مساجد وخطباء وأطباء ومعلمون .

واستذكر مغرّد يدعى عطاالله بن يحيى أبوشامة مآثر الشيخ قائلاً: “كان يعاملنا كما يعامل ابناءه كان شديد الحلم مع مَن يتعلم القرآن لديه،، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، واجعل قبرَه روضة من رياض الجنة (…) “ماتيسَّر من سورة الجمعة على روح الشيخ عبدالحق رحمه الله “

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