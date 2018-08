مطار “رونالد ريغن” بواشنطن يغرق في الظلام (فيديو وصور)

تأثر مطار رونالد ريغن في واشنطن، وفقَ تغريدة على تويتر، مساء أمس الأربعاء، بانقطاع كبير في التيار الكهربائي، بينما استمرت الرحلات الجوية على الرغم من بعض التباطؤ.

وقال المطار في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر “نشهد انقطاعًا في التيار الكهربائي يؤثر على كل المطار ونجري تحقيقًا”.

وأضاف “أنه يجري تسيير الرحلات لكن الأنظمة الميكانيكية التي تعمل بلا كهرباء تؤدي إلى إبطاء حركة نزول الركاب وصعودهم” إلى الطائرات.

وأكد المطار أنه تم تشغيل أجهزة توليد الكهرباء “لإنارة بعض المناطق في مبنى المطار”، لكنه لم يذكر أي توضيح عن سبب انقطاع الكهرباء، مكتفيًا بالقول إن التيار قطع قبيل الساعة الـ 22.00 الـ(02.00 ت غ).

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي نشر العديد من الأشخاص صورًا وتسجيلات فيديو تظهر المطار غارقًا في العتم.

RT @shomaristone: BREAKING: I’m at Ronald Reagan National Airport. There is darkness due to a power outage. I’ve never seen his before at Reagan National. More details at 11 @nbcwashington pic.twitter.com/BSu0Hfdafq

