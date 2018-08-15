الكويت تحقق مع وافدين بتهمة تزوير شهاداتهم الثانوية

حققت النيابة العامة في الكويت مع عدد من الوافدين بتهمة تزوير شهاداتهم الثانوية، وذلك بعد شهر من إثارة قضية تزوير مواطنين شهاداتهم الجامعية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة، أن “وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المباحث الجنائية كشفت هؤلاء الوافدين الذين لا يزيد عددهم على 10 حتى الآن، وبعد البحث والتحري والتحقيق معهم أحيلوا إلى النيابة العامة”.

وأضافت المصادر أن “النيابة باشرت التحقيق مع المتهمين، حيث كشفت الإجراءات الأولية أن التزوير كان بهدف القدوم إلى الكويت للعمل، إضافة إلى قيام بعضهم بتزوير شهادته الثانوية لاستخراج رخص قيادة أو لأغراض أخرى، وأن التحقيقات تستكمل لكشف كل المتورطين”.

ويأتي الكشف عن هؤلاء الوافدين، بعد إثارة قضية تزوير المواطنين شهادات جامعية في تموز/ يوليو الماضي، والتي شغلت الأوساط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والنشطاء بكل أطيافهم.

وأعلنت وزارة التربية حينها تحويل عدد من الشهادات إلى التحقيق والتعهد بتحويل جميع الحالات التي يتبين فيها استخدام شهادات مزورة إلى النيابة العامة.