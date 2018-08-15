شيخ تونسي: يمكن للرجل أن يتزوج رجلًا ولا يمكن تغيير أحكام الميراث (فيديو)

نبّه القيادي السابق في حزب حركة “نداء تونس“، الشيخ فريد الباجي، إلى خطورة المس بأحكام الميراث، مشيرًا إلى إمكانية زواج الرجل بالرجل.

وقال، ردًا على مبادرة المساواة في الميراث التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: إن “أحكام الميراث وردت في الشرع الإسلامي، ولا يجوز المساس بها “.

وعن المثلية الجنسية، أشار فريد الباجي، في تسجيل فيديو نشره على صفحته في “فيسبوك”، إلى أن تونس تعيش ديمقراطية تم الاتفاق فيها على حرية الضمير والمعتقد.

وأكّد أن الرجل إذا أراد أن يتزوج رجلًا فله ذلك، والمرأة إن أرادت أن تكون إباحية فلها ذلك، فالدستور يضمن حرية الضمير.

واعتبر فريد الباجي، مؤسس جمعية دار الحديث الزيتونية، أنه ليس من حق رئيس البلاد ولا لجنة الحريات التي شكّلها، إرساء دين جديد في تونس، مشددًا على أنه لا فرق بين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، والدواعش، مشيرًا إلى أن “الدواعش “يحملون السلاح ليحكموا العالم، والدولة تستعمل سلطة القانون”.

وأكد أن “مقترح المساواة في الميراث باطل دستوريًا وسياسيًا، وشدّد على أنه سيؤدي إلى الاقتتال والخصام وإراقة الدماء، ويهدّد السلم الاجتماعي في تونس، لأنه يُشرّع للتقاتل وسفك الدماء بسبب الخلاف حول اعتماد النظام الإسلامي في اقتسام الميراث أو النظام المدني”.

وطالب فريد الباجي، العلماء بنصح رئيس البلاد الباجي قائد السبسي لمنع التقاتل بين أبناء الشعب.

يُذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أكد مؤخرًا أنه سيُقدّم مبادرة تشريعية للبرلمان، تقوم على ضرورة تحقيق المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، مؤكدًا، أن المبادرة ستنص على مبدأ الاختيار بين اعتماد النظام الإسلامي في تقسيم الميراث، أو النظام المدني القائم على المساواة.

وتأتي مبادرة الرئيس التونسي هذه استنادًا إلى تقرير أعدته لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكّلها في آب/أغسطس 2017، حيث طلب منها تقديم مقترحات إصلاح للمنظومة التشريعية في تونس، في سياق توسيع الحريات.