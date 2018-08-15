خليجية تدافع عن زوجها “الخائن”: “ما راح يعيدها”

دافعت سيدة كويتية عن زوجها الذي وصف بـ”الخائن” أمام إحدى المحاكم، إذ يحاكم بتهمة ارتكاب أعمال غير أخلاقية، داعية إلى إخلاء سبيله.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر قضائية أن ” المواطنة حضرت إلى المحكمة، وهي تذرف الدموع، وتطلب إخلاء سبيل زوجها الذي تم إيداعه خلف القضبان”.

وتبين أن الزوج متهم بارتكاب أعمال غير أخلاقية مع فتاة تعرف عليها في الشارع.

وظلت الزوجة طوال جلسة المحاكمة ترفع يديها وتدعو الله أن يخلى سبيل زوجها، وتقول لمحاميها إنها تتمنى أن تراه من جديد في بيتها، الأمر الذي أثار استغراب الحاضرين.

وقالت الزوجة: “ما راح يعيدها وأتمنى إخلاء سبيله”، وفق حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر”.