بالفيديو.. تشييع الشيخ أبو بكر الجزائري إلى مثواه الأخير

أدى مواطنون في المملكة العربية السعودية صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أبو بكر جابر موسى الجزائري، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 97 عامًا، اليوم الأربعاء.

وأقيمت الصلاة على الراحل في المسجد النبوي حيث من المقرر أن يوارى الثرى في “بقيع الغرقد”.

ووثقت مقاطع فيديو وصور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجموع الغفيرة، التي حضرت للوداع الأخير للشيخ الجزائري قبل دفنه.

وكانت مقاطع فيديو، قيل إنها الأخيرة للشيخ الجزائري، قد تصدّرت اهتمام رواد مواقع التواصل، حيث انتشر مقطع له وهو في المسجد النبوي، في حين انتشر مقطع فيديو آخر له تحدث فيه عن وصيته.

وتداول مغردون سعوديون، مقطع فيديو للشيخ الجزائري جالسًا في المسجد النبوي ومحاطًا بعدد من طلابه قبل نحو 4 سنوات على حد وصفهم، وقد بدا الشيخ فيه كبيرًا في السن ومرهقًا.

#وفاة_الشيخ_ابوبكر_الجزائري #وفاة_الشيخ_ابو_بكر_الجزائري

من أواخر دروسه -رحمه الله-

صورته يوم 26 شعبان 1435 هـ

حيث كان يستفتح الدرس ثم يقرأ الطالب فقط والشيخ يستمع الى أن ينتهي الدرس من دون تعليق لعدم استطاعته لتعبه . pic.twitter.com/UxOBolGeWs — ماجد ابراهيم الجميل (@MajedAljamil) August 15, 2018

وفي الفيديو الآخر، يتحدث الشيخ الجزائري صوتيًا فقط برفقة صور له في الفيديو المتداول، مبتدئًا حديثه بالقول ” كأني مودع” قبل أن يوصي بالصلاة والمحافظة عليها.

مغردون يتداولون فيديو للشيخ #ابوبكر_الجزائري وهو يتحدث عن وصيته في إحدى محاضراته قائلاً "خذوا مني نصيحة مودع"

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.#وفاه_الشيخ_ابوبكر_الجزايري pic.twitter.com/94QEa7prlI — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 15, 2018

كما حظيت فيديوهات أخرى للشيخ الجزائري، بتداول لافت أيضًا، وبينها فيديو وعظي للشيخ يحض فيه على ذكر الله.