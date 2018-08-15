بالفيديو.. تشييع الشيخ أبو بكر الجزائري إلى مثواه الأخير

بالفيديو.. تشييع الشيخ أبو بكر الجزائري إلى مثواه الأخير

هيمنت وفاة الشيخ الجزائري على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وشاركت نخب دينية وثقافية في نعي الشيخ والإشادة بتاريخه في العلوم الدينية.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

أدى مواطنون في المملكة العربية السعودية صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أبو بكر جابر موسى الجزائري، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 97 عامًا، اليوم الأربعاء.

وأقيمت الصلاة على الراحل في المسجد النبوي حيث من المقرر أن يوارى الثرى في “بقيع الغرقد”.

ووثقت مقاطع فيديو وصور انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجموع الغفيرة، التي حضرت للوداع الأخير للشيخ الجزائري قبل دفنه.

وكانت مقاطع فيديو، قيل إنها الأخيرة للشيخ الجزائري، قد تصدّرت اهتمام رواد مواقع التواصل، حيث انتشر مقطع له وهو في المسجد النبوي، في حين انتشر مقطع فيديو آخر له تحدث فيه عن وصيته.

وتداول مغردون سعوديون، مقطع فيديو للشيخ الجزائري جالسًا في المسجد النبوي ومحاطًا بعدد من طلابه قبل نحو 4 سنوات على حد وصفهم، وقد بدا الشيخ فيه كبيرًا في السن ومرهقًا.

وفي الفيديو الآخر، يتحدث الشيخ الجزائري صوتيًا فقط برفقة صور له في الفيديو المتداول، مبتدئًا حديثه بالقول ” كأني مودع” قبل أن يوصي بالصلاة والمحافظة عليها.

كما حظيت فيديوهات أخرى للشيخ الجزائري، بتداول لافت أيضًا، وبينها فيديو وعظي للشيخ يحض فيه على ذكر الله.

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