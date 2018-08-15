فتاة عربية تروي كيف تحرش بها شابان على الملأ (فيديو)

كشفت الفتاة المصرية منة جبران عن تلقيها تهديدات من الشاب الذي تحرش بها في الشارع، وذلك بعد قيامها بنشر الفيديو الذي قامت بتصويره وأظهر رقم سيارة الشاب، مؤكدة عدم خوفها من أي شيء.

وأضافت الفتاة في تصريح متلفز أنها أغلقت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لعدة ساعات، واستردته مرة أخرى.

وتحدثت الفتاة عن قيام الشاب بالحديث معها بشكل سيئ، مدعيًا أنه يسكن بشارع “محمد الحبوب”، كون اسمه محمد، إلى جانب شاب آخر دعاها للجلوس في أحد الكافيهات، وتقدم لها بالاعتذار عقب تأكده من تصويرها للموقف.

وقالت منة جبران إنها تنوي تغيير مكان انتظار حافلة النقل العام التي تستقلها للذهاب إلى عملها، بعد معرفة مكان انتظارها من قِبل الشابين.

ودعت الإعلامية أسماء مصطفى الإدارة العامة للمرور لاتخاذ إجراء بحق أصحاب السيارة، وكشف هويتهم.

وسيطر الفيديو الذي بثته الفتاة على الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بعدم الصمت على التحرش، ونبذ الخوف من نشر أسماء المتعرضين للتحرش أو ما شابه ذلك.

وأعلن الكثير من النشطاء دعمهم الكامل للفتاة منة جبران على توثيقها لما حدث وشجاعتها في ذلك.