جامعات أمريكية تسهل قبول آلاف المبتعثين السعوديين الذين سيغادرون كندا

أعلنت جامعات أمريكية أنها “ألغت شرط دفع الرسوم لتسهيل قبول آلاف المبتعثين السعوديين الذين سيغادرون كندا، وذلك مع توقعات بأن تطول الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين الرياض وأوتاوا”.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، قررت جميع الجامعات الأمريكية فتح أبوابها أمام المبتعثين السعوديين القادمين من كندا، علمًا بأن الجامعات المسموح لها بتدريس الأجانب لا يزيد عددها عن 100 جامعة تقريبًا.

وكانت وزارة التعليم السعودية قد أصدرت قراراً بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي طرأت بين البلدين بسبب ما اعتبرته المملكة تدخلاً كندياً في شؤونها الداخلية.

ويدرس في الجامعات الكندية حاليًا قرابة 10 آلاف طالب وطالبة من السعودية في مختلف التخصصات، ويرافق عددًا منهم ذووهم، لاسيما الطالبات؛ ما يرفع العدد لأكثر من ذلك.