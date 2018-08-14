الأغوري.. قبيلة هندية تزعم امتلاك قوة خارقة للشفاء من الأمراض‎ (صور)

كشف المصور الهندي، أمان تشوتاني، عن قبيلة منعزلة تُسمى الأغوري، تعيش على ضفاف نهر الغانج في مدينة فاراناسي في الهند، تزعم امتلاكها قوى خارقة للشفاء من الأمراض.

وبشكل روتيني يجمع أتباع “الأغوري” رماد جثث الموتى بعد حرقها، ونثرها في النهر المقدس، ثم يلطخونها على أجسادهم، لإنشاء لون رمادي مزرق، وذلك بحثًا منهم عن التنوير الإلهي، حسب معتقداتهم.

ويتجنب أتباع القبيلة الممتلكات المادية، وكثيرًا ما يتجولون عراة، وذلك في محاولة منهم للانفصال بين ما يرونه أوهامًا دنيوية، ولتقديم أفضل وأنقى صورة لجسم الإنسان.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تشوتاني رصد القبيلة ضمن توثيقه لبقايا القبائل المنسية في الهند، وذلك حتى يقدم لمحةً نادرةً عن ثقافاتها وعاداتها، قبل أن تختفي للأبد، إذ قال: “نرى ثقافات تموت في كثير من الأحيان، وأطفالنا لم يعرفوها أبدًا”.