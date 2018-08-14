قبل لحظات من إعدامه.. سعودي يفاجئ قاتل ابنه في ساحة القصاص (فيديو)‎

عفا مواطن سعودي، اليوم الثلاثاء، عن قاتل ابنه، قبل تنفيذ حكم القصاص بحقه في محافظة الخرج جنوب العاصمة الرياض.

ووفق صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، فإنّه “كان من المقرر تنفيذ الحكم الشرعي وسط حضور أمني كثيف في ساحة القصاص جوار جامع الملك عبدالعزيز وسط المحافظة، إلا أن عفو المواطن صالح بن علي القحطاني سبق تنفيذ الحكم”.

وبعد أن تعالت أصوات التكبير، أشاد الحضور بوالد القتيل، الذي “سبق أن رفض التنازل عن حقه بالقصاص من قاتل ابنه، إلا أنه عفا عنه قبل تنفيذ الحكم لوجه الله تعالى”، وفق الصحيفة.