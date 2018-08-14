تعرف على أكبر زوجين معمرين في العالم (صورة)

لطالما سمعنا عن أشخاص حطموا أرقامًا قياسية في الطول أو الوزن، لكن هذه المرة الأمر مختلف قليلاً، فقد تمكن من تحطيم تلك الأرقام زوجان بفضل الحب والزواج.

إنهما الثنائي الياباني ماساو ماتسوموتو، الذي يبلغ من العمر 108 أعوام، ومياكو سونودا التي تبلغ من العمر 100 عام، فقد نالا هذا الزوجان من قبل بموسوعة “غينيس”، لقب أكبر زوجين معمرين في العالم، بعد التأكد من أن عمريهما بلغ 208 أعوام و250 يومًا.

واحتفل الزوجان بالذكرى ال80 لزواجهما، في الوقت الذي منحت فيه موسوعة “غينيس” الثنائي لقب أكبر زوجين في العالم.

من ناحيتها، كشفت وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكية، أن “لدى الزوجين 5 بنات تتراوح أعمارهن بين 77 و66 عامًا، بالإضافة إلى 13 حفيدًا و24 من أبناء الأحفاد”.

وكانت موسوعة “غينيس” كشفت عن أن أكبر ثنائي حصل على اللقب، هما زوجان من النرويج بلغ مجموع عمريهما 210 أعوام، لكنهما خسرا اللقب بعد وفاة الزوج، ليحصل الثنائي الياباني على اللقب من جديد.