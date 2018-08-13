السعودية توضح حقيقة قصر تقديم إجازة عيد الأضحى على بعض المناطق

أكد سلطان الظاهر المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، أن توجيه الملك سلمان بشأن تقديم إجازة عيد الأضحى يشمل جميع موظفي القطاع الحكومي في كل مناطق المملكة، وليس مقتصرًا على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وجاء ذلك بعد تداول تفسيرات مغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي بأن تقديم الإجازة يشمل فقط موظفي القطاع الحكومي العاملين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو الأمر الذي نفاه متحدث وزارة الخدمة المدنية، بحسب صحيفة “سبق”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه، اليوم الاثنين، بتقديم إجازة عيد الأضحى لهذا العام 1439هـ، على أن يكون اليوم الاثنين 2 / 12 / 1439هـ حسب تقويم أم القرى الموافق الـ13 / 8 / 2018م هو نهاية الدوام الرسمي لجميع موظفي القطاع الحكومي.