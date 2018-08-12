بعد انتظار دام 25 عامًا.. مصر تفتتح متحف سوهاج القومي

بعد انتظار دام نحو 25 عامًا تم افتتاح متحف سوهاج القومي في مصر، ليكتمل بذلك العمل في أحد أبرز المتاحف، التي تحث البلاد الخطى للانتهاء منها، بهدف إنعاش السياحة الثقافية في البلاد.

ويبدأ متحف سوهاج القومي في استقبال الزوار اعتبارًا من يوم غد الإثنين، ويعرض المتحف نحو 1000 قطعة من الآثار المصرية القديمة واليونانية-الرومانية والقبطية والإسلامية، وتضم مخازن المتحف مئات القطع الأخرى جاهزة للعرض بالتتابع.

ويقع المتحف على الضفة الشرقية لنهر النيل على مساحة 6500 متر مربع تقريبًا، وتم تصميمه على طراز معبد مصري قديم شبيه بمعبد سيتي الأول في سوهاج.

ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي وميزانين، يشمل الطابق الأرضي قاعة عرض رئيسة إضافة إلى ست قاعات، لكل منها سيناريو عرض خاص، بينما يشمل البدروم قاعات عرض ومكتبة ومخازن ومكاتب إدارية.

وقال وزير الآثار خالد العناني “هذا المتحف حلم ثقافي طويل جدًا، بدأت فكرته في الثمانينيات، عندما خصصت المحافظة عام 1989 أرضًا مساحتها 5600 متر مربع شرق النيل، لإقامة متحف يليق بحضارة وعظمة سوهاج.. تم ضم مساحة 950 مترًا مربعًا بعد ذلك ، لتصبح بذلك مساحة المسطح 6500 متر مربع تقريبًا”.

وأضاف “بدأ العمل فعليًا في المتحف عام 1993، ثم توقف في 1996، واستؤنف العمل مرة أخرى في 2004، قبل أن يتوقف ثانية في 2010، ومنذ ذلك الحين توقف العمل تمامًا حتى بدأنا العمل في منتصف عام 2016”.

وتابع قائلًا “لماذا نقيم متحفًا في سوهاج؟.. سوهاج هي مهد الحضارة المصرية، التاريخ المصري بدأ من هنا.. التاريخ يقول لنا إن الأسرة الأولى (في مصر القديمة)، ملوكها من هنا في محافظة سوهاج، مقابرهم موجودة هنا في مركز البلينا بمنطقة تسمى أم الجعاب، كما أن هناك 60 موقعًا أثريًا، لدينا أيضًا أخميم وهي مدينة أثرية عظيمة عاش فيها المصريون على مدى القرون”.