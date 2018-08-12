بعد 12 عامًا.. عربي يفجع بخيانة زوجته وحقيقة نسب ابنه

تقدم رجل مصري بطلب إلى محكمة الأسرة يطالب فيه بمحو اسمه من شهادة ميلاد نجله الوحيد بعد مرور 12 عامًا على ولادته.

ورفع الأب دعوى أمام محكمة الأسرة في الإسكندرية يطالب فيها بإلغاء نسب نجله إليه، ساردًا لهيئة المحكمة تفاصيل تثبت عدم قدرته على الإنجاب بعد هذه السنوات التي خدعته فيها زوجته بأن الطفل هو نجله، بينما كان نتيجة علاقة غير شرعية مع رجل آخر.

وقال الأب للمحكمة إنه تزوج وأنجب طلفه الوحيد، لكنّه طلقها نتيجة خلافات عديدة قبل 5 سنوات، وخلال هذه المدة كان يتحمل نفقات ابنه، لكنّه لم يُنجب من زوجته الثانية، فذهب إلى الطبيب لإجراء فحصوات طبية ليكتشف أنه “عقيم”.

وأصيب الزوج بصدمة كبيرة، حاول بعدها الاستفسار من طليقته؛ لكنّها تهربت، فأقام دعوى أمام محكمة الأسرة يطالب فيها بنفي نسب الولد إليه.

وأشار إلى أنه بإجراء مزيد من الفحوصات تبين أنه “عقيم بصورة نهائية”، ومصاب بعيب وراثي يمنع الإنجاب سواء وقت ولادة الطفل، أو في المستقبل، وهو ما أكدته أيضًا التقارير الصادرة عن اللجنة التى انتدبتها المحكمة.

محكمة الأسرة قالت إنها ستفصل في القضية بجلسة الـ30 من آب/أغسطس المقبل بعد اكتمال أوراقها كافة.