فلسطينيون يقيمون حفلًا فوق ركام مؤسسة فنية قصفتها الطائرات الإسرائيلية (فيديو وصور)

أقام ناشطون فلسطينيون، الجمعة، حفلًا فنيًا فوق ركام مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والفنون غرب مدينة غزة، والتي قصفها الجيش الإسرائيلي أمس وأحالها إلى حطام.

وكانت مؤسسة المسحال تشكل بيتًا فنيًا وثقافيًا لمعظم الناشطين في قطاع غزة، حيث أقيم على مسرحها العديد من الأعمال الفنية والندوات الثقافية، والتي كانت وجهة جل الفنانين في غزة، لا سيما في ظل شح المؤسسات الفنية في القطاع.

وزارة الثقافة الفلسطينية اعتبرت، من جهتها، أن “ما أقدم عليه الاحتلال من قصف متعمد للمبنى، إنما هو استمرار لمسلسل استهداف البنية التحتية الثقافية في فلسطين عامة، وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث يأتي بعد ذلك القصف الذي استهدف دار الكتب الوطنية ومدينة الحرف، في اعتداء صارخ على الموروث الثقافي الفلسطيني، يُبرز رعب الاحتلال من الثقافة الوطنية التي تعكس الجذور الراسخة للهوية الفلسطينية”.

وردًا على تدمير المركز، وفي محاولة لافتة لإظهار صمودهم ومقاومتهم رغم الألم والفاجعة، أقامت مجموعة من الفنانين حفلًا موسيقيًا على ركام مركز “المسحال” الثقافي. الاحتفال المتواضع أكد من خلاله الغزيون تعطشهم للثقافة والفن، رغم كل محاولات العدو لمحاربتهم.

وعلى أنغام أغنية موطني بدأ رواد مركز المسحال الثقافي إقامة الحفل الغنائي، رغم ما تسبب به الاحتلال الإسرائيلي من دمار في المنطقة.