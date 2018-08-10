رجل أعمال سعودي يتبرع بـ5 ملايين دولار لأيتام بشيك “دون رصيد”

ألزمت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، رجل أعمال بسداد قيمة شيك بـ20 مليون ريال (ما يعادل 5,333,000 دولار)، كان قد تبرع به لجمعية أيتام، لكن تبين لاحقًا أنه بلا رصيد.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإنّ أمر المحكمة جاء بعد أن قدم رجل الأعمال دعوى أمام المحكمة العامة؛ يطالب فيها باسترداد الشيك محل الدعوى؛ بحجة تراجعه عن التبرع.

وأفاد في دعواه، أنه لم يتفق مع الجمعية على التبرع، وأنه قصد به “وقفًا” خلاف رغبة جمعية الأيتام، ما دعاه إلى التراجع عن التبرع، متمسكًا باسترداد الشيك وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التنفيذ في جدة.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال 22 شهرًا لكافة الأطراف، ونصحت رجل الأعمال بالمضي في تبرعه، في حين اتهمته جمعية الأيتام أنه قدّم التبرع بحثًا عن الأضواء والشهرة أثناء حفل جمعية الأيتام في إحدى المناطق، حيث حضره عدد كبير من المسؤولين.

وخلصت المحكمة إلى صرف النظر عن دعوى رجل الأعمال ضد الجمعية، واعتبار شيك التبرع صحيحًا واجب السداد.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيًا. حيث خاطبت المحكمة العامة محكمة التنفيذ في جدة؛ باستكمال ما يلزم لتنفيذ حكم السداد بالقوة الجبرية، وإلزام رجل الأعمال بقيمة الشيك.