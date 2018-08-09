سجين يحصد شهرة واسعة بسبب أطباق شهية وراء القضبان (صور وفيديو)

حظي نزيل بأحد السجون بشهرة واسعة عبر موقع انستغرام، وذلك بعدما نشر صورًا ومقاطع فيديو لمأدبة من الأطعمة الشهية الجاهزة، من داخل سجنه.

وظهر السجين وهو يُخفي جزءًا من وجهه، ويعد اللحوم والأسماك والدجاج والشعيرية والحلوى، باستخدام طباخ وشواية، مُستمتعًا بإعداد الطعام على أنغام موسيقى الراب.

وذكرت صحيفة “ديل ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن السجين لم يتم التعرف عليه حتى الآن لكونه كان شبه ملثم ومغطى الوجه.

وبالإضافة إلى صور الأطعمة، نشر السجين مقاطع فيديو وهو يشاهد الأفلام من شاشة تلفاز عملاقة داخل زنزانته.

وحققت منشورات السجين على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام نحو 10 آلاف متابع لصفحته، حيث أثنى كثيرون على ذوقه في الأطعمة وعلقوا بأنها أفضل من وجبات الكثير من الناس خارج السجن.