الخطوط الجوية الكويتية تعلق على تعويض راكبة إسرائيلية بعد جدل محتدم

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية، ما تداولته بعض الحسابات الإخبارية والنشطاء، بخصوص منح راكبة إسرائيلية مبلغًا ماليًا؛ كتعويض لها، بعد رفض بيعها تذكرة سفر على إحدى رحلاتها من مطار هيثرو في لندن؛ بسبب جنسيتها، العام الماضي.

وجاء نفي الخبر؛ عقب سجال حاد بين النشطاء، ومنهم حقوقيون، أبدوا استنكارهم واستياءهم لما ورد من معلومات عن منح الراكبة تعويضًا ماليًا، وسط تضارب في الأنباء عن قيمة هذا التعويض.

وقالت الشركة في رد على استفسار “إرم نيوز” عبر “تويتر”، اليوم: “إن الخبر غير صحيح، ولم يتم تعويض الراكبة بذلك”، وذلك بعد ساعات من النقاش والسجال بين النشطاء عبر “تويتر”، والذي تدخل فيه رئيس الشركة يوسف الجاسم الصقر؛ للرد على أحد المستفسرين عن القضية.

وكان جدال حاد قد ثار؛ عقب تداول خبر التعويض، ونشر حساب منسوب للكاتب الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، الخبر بسخرية، وذكره بأن “الشركة عوضت الراكبة مبلغ 380 ألف دولار”؛ الأمر الذي دفع النشطاء للمطالبة بإصدار تعليق رسمي من الشركة؛ لبيان حقيقة الخبر.