شاهد.. أجمل الصور المذهلة من أعماق البحار في عام 2018

أبدع مجموعة من المصورين حول العالم في تسجيل جمال وغموض أعماق البحار الزرقاء بعدستهم، في سابقة للتصوير البحري.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن الصور الفائزة في مسابقة “ثرو يور لينز” للتصوير البحري، والتي اجتذبت هذا العام ما يصل إلى 2100 مشارك موهوب.

ومن خلال الصحيفة، يمكنك الاستمتاع باللقطات الـ 13 التي أبهرت الجميع، وفازت بالمسابقة هذا العام لمدى تميزها، والتي تشمل لوحة خيالية لأخطبوط، وكهف ملون في قاع البحر في المكسيك، والذي يتميز بلونه المستوحى من غروب الشمس، بالإضافة إلى صورة مميزة لحوت يطفو فوق الماء في “تونغا”، كما تظهر صورة مدرعة غارقة ومختبئة في قاع البحر في الأردن والتي حصلت على أفضل جائزة في فئة “الزاوية العريضة”.

فمن بين الصور المذهلة، صورة تُظهر عيونًا داخل مجموعة من بيض سمك من فصيلة “الأسماك المتشبثة”، والتي انتظرها المصور”رافايل فرنانديز” أسابيع حتى يتمكن من تصويرها، في إسبانيا.

بالإضافة إلى تلك الصور، يمكنك مشاهدة كيف سجل “كريستيان فيزل” تلك اللقطة، التي يبدو فيها أحد الغواصين وكأنه ينظر إلى انعكاسه في المرآة، والتي جعلها “كريستيان” تبدو كذلك من خلال قلب الصورة إلى جانبها، بينما كان الغواص متجهًا نحو السطح.

ويقول أحد مسؤولي المسابقة معلقًا على الصور الفائزة، إنها اختيرت لجمالها وإبداعها، وقدرتها على الإلهام.