تحبس الأنفاس.. شاهد أحدث مغامرات القفز بالحبل المطاطي (فيديو)

يمكن الآن لمدمني المغامرات الاستمتاع بمستوى أعلى من القفزات المرعبة مع تطوير نظام جديد من القفز بالحبل المطاطي، يتم فيه قذفهم بسرعة 60 ميلًا في الساعة، ليجتازوا حوالي 150 مترًا في 1.5 ثانية، في أول تجربة للنظام الجديد في العالم.

ويدعى نظام القفز الجديد “مقلاع ميفيس” Nevis Catapult، وهو يمنح الباحثين عن المتعة تجربة مذهلة تشعرهم بالحماسة والرعب في آن واحد، بينما يتم قذفهم فوق وادي نيفيس النائي بالقرب من مدينة كوينزتاون في نيوزيلندا، قبل أن ينزلقوا فجأة نحو أرض الوادي ويختبروا سلسلة من الارتدادات المفزعة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يستخدم النظام سلسلة من الكابلات والرافعات عالية السرعة المصممة خصيصًا لهذه المهمة على مدى سنوات.

وقد تم افتتاح المقلاع الجديد بواسطة شركة “إيه جيه هاكيت بانجي نيوزيلندا”، التي أطلقت أول موقع تجاري للقفز بالحبال في العام 1988.

وقال المؤسس المشارك للشركة “هنري فان آشو”: “إنه شعور فريد من نوعه ومذهل حقًا، ولا يوجد ما يشبهه في العالم بأسره”.

هذا وقد تم اختبار النظام على مدى الـ 9 أشهر الماضية للتأكد من سلامته، وأصبح متاحًا للعامة.