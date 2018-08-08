طبيب أسنان سعودي شاب يواجه اتهامات بالشذوذ والتشبه بالنساء (فيديو)

يواجه شاب سعودي يزعم لمتابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي أنه طبيب أسنان يمتلك عيادة في أحد أحياء مكة المكرمة، اتهامات بالشذوذ الجنسي والتشبه بالنساء؛ بسبب ظهوره المتكرر في فيديوهات مثيرة للجدل وبهيئة غير معهودة لما يظهر عليه الرجال في المملكة.

وبدأ الشاب ويدعى محمد، بلفت الأنظار في الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو صورها عبر حسابه في موقع “سناب شات” ووجدت طريقها لباقي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث يظهر فيها بفلاتر التطبيق التي تغير من شكل الشخص، معرفًا عن نفسه ومكان عيادته.

ويقول معلقون كثر على تلك الفيديوهات، إن طريقة حديث الطبيب المزعوم توحي بكونه شاذًا جنسيًا، أو يتشبه بالنساء، وفق تغريدات عدد من السعوديين في موقع “تويتر”، مستندين لهيئة الدكتور في الفيديوهات بسبب استخدامه فلاتر “سناب شات” وحركاته وسلوكه في المقاطع.

وتستدعي تلك التوصيفات والاتهامات ردودًا مضادة يدافع فيها أصحابها عن دكتور مكة، ويقولون إنه يروج لعيادته عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وإن تركيز متابعيه يجب أن ينصب على الحسومات التي يعرضها الدكتور بدل التركيز في شكله.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها هوية الشاب ومهنته وجنسيته، فيما لم تعلّق وزارة الصحة السعودية بشكل رسمي على الجدل الذي تسبب به دكتور الأسنان المزعوم.