بعد 8 سنوات من البحث المضني.. أمريكية تعثر على شقيقتها في المنزل المجاور (صور)

تفاجأت أمريكية، بأنّ شقيقتها التي كانت تبحث عنها لأكثر من 8 سنوات تسكن في البيت المجاور لها.

وكانت هيلاري هاريس، البالغة من العمر 31 عامًا، تسكن مع عائلتها بالتبني بعد ولادتها بشهر، بمدينة وسكونسين وسط غرب الولايات المتحدة، قبل أن تبدأ رحلة البحث عن أسرتها الحقيقية.

ووفق صحيفة “ديلي ميل البريطانية، فإنّ “هاريس بعدما علمت أن والدها توفى في العام 2010، اكشتفت أن لها -أيضًا- شقيقة كبرى تدعى دون جونسون (50 عامًا)؛ ما دفعها إلى تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة على أمل العثور على أختها البيولوجية”.

وقالت الصحيفة، إنّ “عملية البحث توقفت أخيرًا عندما طرقت بابها امرأة قدمت نفسها باسم “دون” وإنها انتقلت أخيرًا إلى البيت المجاور.

وأضافت: “ذات يوم ترك ساعي البريد رزمة للسيدة دون عند باب هيلاري بسبب غياب الأولى عن المنزل، إذ أصيبت هيلاري بصدمة عندما قرأت اسم دون جونسون”.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أنّ “هاريس استجمعت شجاعتها وقررت مواجهة دون وإخبارها بأنهما قد تكونا شقيقتين، وبالفعل كانت نظرية هيلاري صحيحة”.

وقالت هيلاري: “عندما انتقل جيراننا الجدد لذلك المنزل المجاور قال لي زوجي، إن السيدة الجديدة اسمها دون… ويومها بدأنا نعتقد بأنها قد تكون شقيقتي وبعد عدة أيام عندما رأيت الرزمة تحمل اسمها استدعيت زوجي بسرعة واطلعته على الاسم”.

من جانبها قالت دون: “الحقيقة أننا عندما وجدنا ذلك المنزل وانتقلنا إليه شعرت على الفور بأن هناك شيئًا يشدني للبيت المجاور لكني لم أعرف ما هو في تلك اللحظة”.