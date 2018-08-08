فيديو مؤثر للطفلة نوال الغامدي محاربة السرطان

إثر رحيل الطفلة السعودية نوال الغامدي، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، نشر الفنان المعتزل فايز المالكي تفاصيل زيارته لها من خلال إعادة نشر مقطع فيديو أثناء رحلة علاجها بالكيماوي في أحد المستشفيات، بينما قام شخص ثالث بالتصوير، وأرفقه بتغريدة يعلن فيها وفاتها: “انتقلت الي رحمة الله صاحبة اجمل ابتسامة حبيبة قلبي نوال الغامدي اسال الله ان يغفر لها ويرحمها ويلهم اَهلها الصبر والسلوان لا حول ولا قوة الا بالله”.

وظهر المالكي في المقطع وهو يمازح المتابعين مع نوال، التي لم تكف عن الضحك، مطالبا متابعيه آنذاك بالدعوة لها ودعمها في رحلة علاجها.

انتقلت الي رحمة الله صاحبة اجمل ابتسامة حبيبة قلبي نوال الغامدي اسال الله ان يغفر لها ويرحمها ويلهم اَهلها الصبر والسلوان لا حول ولا قوة الا باللهpic.twitter.com/VPnKTV4Bdm — فايز المالكي (@fayez_malki) August 8, 2018

وألحق مقطع زيارته بإعادة نشره مقطعا آخر عبر حسابه، وثقته الطفلة نوال، تطلب من خلاله متبرعين لصفائح الدم لها، أو نشر طلبها.

وبيّن المالكي أن الطفلة أوصته أن ينشر الفيديو للتبرع لكل مرضى السرطان: “حملتني امانة اذا أخذ الله امانته.. يابو راكان تنزل الفيديو هذا لكل من يشاهده ان يتبرع لخواني مرضى السرطان فهم بحاجة للنقطة دم ولا ينسونى من دعواتهم ..الي جنات الخلد يانوال”.

حملتني امانة اذا أخذ الله امانته

يابو راكان تنزل الفيديو هذا لكل من يشاهده ان يتبرع لخواني مرضى السرطان فهم بحاجة للنقطة دم ولا ينسونى من دعواتهم ..الي جنات الخلد يانوال https://t.co/7vVQdYnT2a — فايز المالكي (@fayez_malki) August 8, 2018

ولاحقا، نشر الفنان السعودي تغريدة مؤثرة، جاء فيها “يارب.. والله تعبت الطف بي”، حيث رجح ناشطون أن يكون خبر وفاة الطفلة نوال قد أحزنه وأثر به.

وتفاعل الآلاف من متابعي فايز على خبر إعلان وفاتها، حيث شارك بنعيها إعلاميون، فيما أعاد أكثر من 9 آلاف شخص نشر فيديو زيارة المالكي للطفلة الغامدي.

وكانت قصة وفاة الطفلة الغامدي قد أثارت تعاطفا كبيرا بين ناشطين، لشجاعتها الاستثنائية في مجابهة سرطان الغدد اللمفاوية على مدار سنوات، قبل أن يفتك بها أخيرا.