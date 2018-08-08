وفاة الطفلة نوال الغامدي “محاربة السرطان”.. رحلت متسلحة بالابتسامة (فيديو)

ودّع ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، الطفلة نوال الغامدي، التي توفيت صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشارك العديد من رواد موقع “تويتر” في هاشتاغ #نوال_الغامدي، في الترحم والدعاء بالمغفرة للطفلة، مشيدين بشجاعتها التي رافقتها طوال صراعها مع المرض، الذي أنهى حياتها.

وعلقت مغردة تدعى “نظلي” بحزن: “أتعبها مرض السرطان، هلكها الكيماوي، غير ملامحها، واليوم أصبحت بعداد الأموات إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويغسلها بالماء والثلج والبرد”.

وقال عبدالمجيد البندر، “رحلت المحاربة ورحلت أجمل ابتسامة، يارب أنت خلقتها وأنت أخذتها وأنت الرحيم فليس غيرك أرحمُ بها، اللهم عوض طفولتها في الجنة ربي اجعلها طيرًا من طيور جنتك وصبر قلب أهلها على هالفراق”.

وأيدته “بيان”، بقولها: “صاحبة القلب الطيب والابتسامة الدائمة حاربت المرض الخبيث لسنوات طويلة، الله يرحمها برحمته ويسكنها بجناته ويصبر قلب امها”.

وعلقت “ضوء القمر”: “طفلة تعلمت منها فوق عمـري عمر كانت ابتسامتها حيـاة… اللهم عوضها عن كل ألم ذاقته في الدنيا واجعل الجنة دارها وقرارها”.

واشتهرت نوال رغم صغر سنها بشجاعتها الاستثنائية في مكافحة سرطان الغدد الليمفاوية، وسبق أن ظهرت في مقطع فيديو تجاوز عدد متابعيه 900 ألف شخص، وهي تتحدث عن تفاصيل مرضها وأعراضه.

وكانت قد كشفت في الفيديو، مطلع العام، أنها في الصف الثالث المتوسط، وأنها أصيبت بالمرض منذ الصف السادس، وقاومته طوال 3 سنوات.

وقالت إن “أول ردة فعل لها بعد معرفتها بإصابتها بالمرض الخبيث، هو البكاء، لكن دعم شقيقها لها وعائلتها ساعدها”، مبينة أن عزيمتها وتفاؤلها وإيمانها جعلها دائمًا متماسكة، معلقة “الله إذا أحب عبدًا ابتلاه”.

كما دأبت نوال الغامدي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها في “انستغرام”، رحلة صراعها مع المرض طوال سنوات.

وسيصلى على الطفلة نوال الغامدي في مسجد الثنيان في محافظة جدة عند صلاة العصر اليوم.

ولا تعد قصة نوال الغامدي وصراعها مع السرطان الأولى في السعودية، فسبق وأثار العديد ممن أصيبوا بهذا المرض بشجاعتهم ومقاومتهم التعاطف الكبير في المملكة، على رأسهم هالة المرواني التي توفيت قبل شهرين، كما اشتهرت قصة الأخوين هناء وحمزة اسكندر، اللذين صارعا المرض بشجاعة قبل أن يتمكن منهما.