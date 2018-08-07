رجل يُنشئ غابة لوحده في جزيرة قاحلة بالهند (صور)

قضى جداف بايينغ الذي يعيش في جزيرة “ماجولي” في ولاية آسام الهندية، 40 عامًا في إنشاء غابة وفيرة بالأشجار، وسط موطنه الذي دُمّر جرّاء الفيضانات الشديدة في عام 1979، حيث أصبحت الآن منزلًا للنمور البنغالية، والنسور والفيلة وحيوان وحيد القرن.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بايينغ بدأ في زراعة شتلات الأشجار وسط الجزيرة القاحلة، عندما كان بعمر 16 عامًا، في محاولة منه للحفاظ عليها من التآكل، وواظب على ذلك كل يوم حتى الآن، حيث غطت الغابة مساحة 1.36 فدان، ويهدف لتصل الى 5000 فدان.

وأكد بايينغ الذي يعمل في بيع حليب الأبقار للقرى المجاورة، أنه سيستمر في زراعة شتلات وبذور الأشجار حتى أنفاسه الأخيرة.

وبرغم أنه بدأ في إنشاء الغابة منذ سنين طويلة، لم تُعرف قصته قبل عام 2007، حيث اكتشفه آنذاك جيتو كاليتا صحفي هندي وعاشق للحياة البرية، عندما كان في رحلة بالقرب من الجزيرة المهجورة.

وكرّمت الحكومة الهندية بايينغ في عام 2015؛ لدوره في حماية البيئة، كما ويُعد مثالًا يحتذي به علماء البيئة في الهند، للتشجيع على حماية الأشجار والحيوانات من الانقراض.