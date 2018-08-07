بعد انتقادات الكاتبة ليلى أحمد.. رجل الأمن “قارئ القرآن” يوضح حقيقة فصله من عمله (فيديو)

أكد الموظف المصري العامل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، أنه ما زال على رأس عمله، نافيًا إصدار قرار بفصله أو نقله تأديبيًا.

وأثيرت قضية الموظف أخيرًا بعد انتقاده من قبل الكاتبة الكويتية ليلى أحمد بسبب قراءته للقرآن بصوت مرتفع في مؤسسة حكومية، واصفة تصرفه بأنه”استهتار بكتاب الله لما يحتاجه القرآن من أجواء خاصة”؛ ما دفع نشطاء كويتيين إلى الاعتذار من الموظف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكر الموظف -الذي عرَّف عن نفسه بأنه، ضابط أمن يدعى محمد حسن سيد- مؤسسة التأمينات التي يعمل بها والكويتيين “الذين تضامنوا معه”.

وجاء تصريح العامل المصري من خلال مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور بيان رسمي من مؤسسة التأمينات، تنفي فيه ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول نقل الموظف من مكان عمله.

وكان عدد من النشطاء عرضوا مكافآت مالية على الوافد مع تكفلهم بتكاليف الدعاوى القضائية في حال رفعها ضد الكاتبة، مع إعلانهم عن تأمين فرص عمل له براتب أعلى، قبل أن تنفي المؤسسة خبر نقل العامل.