شاب إيراني يصاب بحالة هستيرية بعد رؤيته رجل دين شيعي (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه يرصد لحظة دخول شاب في حالة هستيرية بعد رؤيته أحد رجال الدين الشيعة الذي فر هاربًا من أمامه في الشارع العام.

وقال ناشطون إن الشاب إيراني، ولم يتمالك نفسه عند رؤية أحد المعممين من رجال الدين الشيعة أمامه في الشارع، دون ذكر تفاصيل حول هوية الشاب، أو رجل الدين أو المكان الذي حدثت فيه الواقعة.

ويظهر في الفيديو شاب يحمل كيسًا في يده، وهو يهرول في ساحة عامة ويطلق صراخًا أقرب ما يكون إلى البكاء الهستيري، ويظهر في المشهد رجل دين شيعي يهرب من المكان بعدما لاحقه ذلك الشاب.

ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة الفيديو والمعلومات التي تضمنها.