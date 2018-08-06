رئيس هذه الدولة يرفع رتبة زوجته إلى لواء في الجيش

قرر رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ترقية زوجته إلى رتبة لواء في الجيش، وفقًا لموقع “النيلين” السوداني.

ونقل الموقع عن الجيش الشعبي الحكومي قوله إن “رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أصد قرارًا بترقية زوجته، ميري أيين ميارديت، إلى رتبة لواء في الجيش يوم الجمعة الماضي”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، لول رواي كوانق، إن قرار الترقية شمل ثلاثة نساء “من ضمنهن حرم رئيس الجمهورية”، مؤكدًا أن القرار “استند على الجدارة والقدرات”.

وانضمت النساء الثلاثة إلى الجيش الشعبي ضمن كتيبة البنات منذ العام 1983.

وأضاف كوانق في تصريحات لراديو “تمازج” المحلي: “تمت ترقية الجنرال نيانكير والجنرال ألويل إلى رتبة لواء بجانب حرم رئيس الجمهورية ميري أيين”.

ولم يتم تحديد المهمات التي ستقوم بها السيدة الأولى في الجيش الشعبي في جنوب السودان.